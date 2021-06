Así fue la despedida de Carmona del Sporting: “Me hubiera gustado dejar al club donde merece: en Primera”

Con ojos llorosos y un larguísimo aplauso de compañeros, directiva y staff del club, Carlos Carmona Bonet (Palma, 1987) puso ayer el punto final, tras finalizar su contrato, a sus nueve años de trayectoria en el Sporting, en los que disputó 293 partidos y anotó 43 goles. “Haber formado parte de la historia de este club es algo realmente extraordinario”, aseguró el balear en su despedida, “ha sido un inmenso honor haber podido llevar su brazalete de capitán”. Carmona, visiblemente emocionado, y acompañado por su familia en el acto, aseguró que “el Sporting anidará eternamente en mi corazón”.

“Me quedo con muchos momentos bonitos, como el ascenso o la permanencia, y con los amigos que he hecho, que me los voy a llevar para siempre”, explicó el futbolista. “Quiero desconectar un poco, pero sigo con muchísima ilusión de seguir jugando al fútbol, y en eso está trabajando mi representante”, explicó.

“Ya estaba clara la decisión del club, que me comunicó que no contaba conmigo, como ya tenía asumido, y yo necesitaba salir fuera para seguir con la misma ilusión de siempre”, explicó, “es el momento de dar un paso hacia otro sitio”.

El balear se va “con la espinita clavada de no haber aportado más a nivel personal, pero no me puedo quejar de nada”. Pero hay un pena mayor: la de no haber logrado el ascenso en su última campaña como rojiblanco. “Está claro que me hubiera encantado dejar al club donde se merece: en Primera”, remarcó. “Los dos años en Primera han sido los mejores de mi carrera, jugar en Primera con el Sporting es lo más grande”, explicitó. Un objetivo que, confía, el Sporting podrá conseguir “más pronto que tarde, porque hay un grupo humano y futbolístico muy bueno, tienen todo para lograrlo”.

Respecto a la parroquia rojiblanca, Carmona dejó claro que “solo puedo tener palabras de agradecimiento a la afición, a todo Gijón y Asturias, siempre me he sentido un futbolista muy querido, tanto en el vestuario como fuera”.

El presidente del Sporting, Javier Fernández, aseguró que “no es una despedida para siempre, es un hasta pronto”. El dirigente alabó a Carmona, asegurando que “se va un gran jugador que ha hecho grandes cosas por el Sporting y que ha demostrado su profesionalidad en cada partido y cada entrenamiento”. Fernández también quiso valorar que “eres un ejemplo para muchos”. Y dejó clara su labor como peso pesado del vestuario. “Has sido un gran capitán que ha peleado mucho por los derechos de todos los compañeros siempre, pero nunca hemos llegado a las manos, a pesar de todo”, bromeó. “Se va una gran persona, que lo ha dado todo por este club y nos ha apoyado a todos los dirigentes en los momentos más difíciles”, concluyó.

Guiño de Canella a coincidir en el Lugo

Rober Canella, en su vídeo de despedida a Carmona, le mandó un guiño de cara a su futuro. “Ojalá podamos coincidir algún año más jugando”, aseguró el jugador del Lugo, abriendo la puerta al que el balear pueda recalar en el conjunto lucense. Carmona aseguró que por el momento “no tengo nada en firme” y dejó claro que “no estoy cerrado a nada”, aunque su intención es la de seguir jugando al fútbol, en España o incluso en el extranjero. “Si me sale una opción en el extranjero donde pudiéramos estar bien, no tendría ningún problema, siempre respetando lo primero, que es la familia”, zanjó.