Manu, en su despedida: “Gracias a todos; ojalá pueda volver al Sporting en un futuro”

Ya es oficial: Manu García ha sido traspasado al Aris de Salónica. El Sporting ha comunicado el cierre de la operación de forma oficial. El jugador abandonó esta mañana la concentración en Alicante. “

-¿Cómo se encuentra?: “

-Ahora estoy un poco más liberado, han sido días un poco intensos con emociones encontrados. Ahora a disfrutar, a cambiar un poco el chip y una nueva experiencia”.

-¿Cómo han sido estos años en el Sporting?

-“Fueron los difíciles, no ayudónada para que todo fuera bien. Yo creo que el primer año hubo momentos muy buenos, el segundo el equipo hizo un año espectacular, con mejores y peores momentos, pero bueno me voy con la espinita de no haber jugadores con El Molinón lleno, al fina disfruté seis meses de jugar en ElMolinón y eso quieras o no tampoco ayuda”.

-¿Tiene ganas de ir?

-“Con ganases una oportunidad enorme para seguir creciendo, un club ganador, que va a jugar en Europa, voy a disfrutar de una liga, ciudad y cultura nueva. Con ganas de ir”

-Mensaje a la afición:

-“Gracias por todos estos años, por los momentos buenos y malos, por los elogios, por las críticas, porque es normal. Es lógico que cuando llegas con ese tipo de traspasos, con esas expectativas que las cosas no sean fáciles, pero yo creo que hemos disfrutado, que hemos sufrido,y se lo gradezcoa todo S”

-Volver al Sporting

-“Ojalá, ya lo dije 100 veces. Considero el Sporting mi casa, ya lo era desde pequeño y ahora inclusos. Ojalá sigan queriéndome más adelante y aparecer por aquí algún día”.

-¿Ha tomado la elección que quería?

-“Al final igual por cómo soy, por cómo es también el club, siempre he pensado en los dos. El club esta mejorando mucho, se están haciendo las cosas bien, y era lo que tocaba. Hay que buscar lo bueno para todos, más siempre siendo del Sporting”

-Proyecto Orlegi

-“Entiendo la ilusión que hay en Gijón , lo estuve viendo con ellos estos días aquí con ellos, estuve encantado, he hablado mucho con ellos, les deseo todo lo mejor, porque al final si les va bien a mí me irá bien en el sentido de aficionado del Sporting. Les deseó lo mejor y ojalá el sporting esté pronto donde se merece.

-¿Está contento?

“Voy a un equipo ganador, que va a estar arriba, que va tener la pelota, y eso fue de primeras laque más me atrajo. Serán equipo que gane muchos partidos y ahí voy a poder disfrutar”