Jony cumple su promesa

"¡Es el Jony de antes!", "el de siempre", arranca un allegado del futbolista al recordar la enorme cabalgada del extremo de Cangas del Narcea para rematar con su pierna menos buena –la derecha– para poner punto y final a un partido que se había puesto muy feo. "El último año fue muy duro a todos los niveles, ayer (por el viernes) después de mucho tiempo pude llevarme una alegría inmensa con el gol y la victoria del equipo. Gracias por estar siempre ahí", escribía Jony.

Y es que más de 1.600 días después, el símbolo de los guajes celebró en El Molinón. "¡Qué ganas tenía de celebrar un gol", escribió el futbolista en sus redes sociales. "Me siento en deuda con la afición; os lo voy a devolver todo el cariño que me habéis dado tras seis meses donde no os he dado nada", confesó en su despedida. Ayer, en cierto modo, comenzó a cumplir su palabra a la afición, que festejó el gol con euforia añadida por el cariño que tiene a un jugador icónico. Atrás meses durísimos.

Un gol con historia de superación y mucha letra pequeña. "Toda la plantilla se alegra muchísimo. Es un jugador querido y respetado", explican en Mareo sobre un futbolista que es uno de los capitanes. Jony gritó. Se le escapó de la boca un sonido liberador. Un "por fin". En el vestuario recibió más felicitaciones, también por parte de miembros de la Junta Directiva y, claro, de Abelardo, su padre futbolísitico. Incluso algún que otro ex, como el Puma Rodríguez, compartió su alegría en redes sociales.

Atrás, meses –incluso años– de enorme sufrimiento. Mucho desgaste: lesiones, parones, incertidumbre... Una durísima batalla por regresar que comenzó en verano de 2021. Maurizio Sarri, nombrado entrenador de la Lazio para reemplazar a Simone Inzagui, decidió ni siquiera darle la oportunidad. Jony venía de un curso con muchas idas y venidas con Arrasate en Osasuna, sin continuidad y apareciendo por primera vez problemas musculares. Aquel verano (y cómo se gestionó su situación desde Italia) le hizo mucho daño. Fueron semanas y meses sin competir. Entrenando siendo consciente de que no le darían la oportunidad. "No le dieron opciones y la Lazio adoptó una posición inflexible", explican estas mismas fuentes.

Algunas fuentes estiman que el Sporting pagó por esa cesión unos 600.000 euros. Pero las lesiones lo machacaron: una fortísima contusión en el quinto dedo del pie izquierdo; otra en el gemelo izquierdo... En total: 216 minutos en apenas 6 partidos. Aunque las gestiones para su tercer retorno se habían iniciado con la anterior propiedad, siendo meros contactos.

Orlegi Sports consiguió cerrar una muy difícil operación con la Lazio, siendo un apoyo importante en esas gestiones lideradas por Gerardo García especialistas de los servicios compartidos como Salomón Behar. Pero una nueva lesión en el muslo izquierdo le dificultó entrar. Un camino largo. Los servicios médicos y Abelardo, su valedor, le han tratado con sumo cuidado en estos meses y con una consigna clara: evitar una nueva recaída. La participación está siendo progresiva, poco a poco; primero cinco minutos contra el Ibiza, quince ante el Tenerife y media hora contra el Villarreal B. Por el medio: horas de trabajo extra, sesiones con César Castaño, y "mucho trabajo de gimnasio".