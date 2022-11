Gallego llega a Ponferrada y Abelardo vuelve a Huesca

David Gallego sucederá a José Gomes en el banquillo de la Ponferradina. El exentrenador del Sporting es el elegido para sacar al equipo de una situación que ha llevado al club a tener encima la amenaza del descenso. Está previsto que asuma ya la dirección del equipo después de que su antecesor dimitiera en el cargo tras el empate ante el Oviedo. Gallego vive así su primera experiencia después de ser destituido en el Sporting, donde los malos resultados dieron paso, la pasada campaña, a Pep Martí. Volverá esta campaña a El Molinón. Concretamente, en la última jornada de Liga, cuando todo puede estar por decidirse para unos y otros. El cambio que supuso su salida de Gijón no surtió el efecto esperado e incluso agravó la marcha del equipo, lo que llevó a incorporar de urgencia a Abelardo. El Pitu cogió al conjunto gijonés a falta de cuatro jornadas para la conclusión de la temporada con el objetivo de evitar el descenso, algo que se veía ya cada vez más cerca. Una victoria ante el Girona y dos empates, ante Fuenlabrada y Huesca, dieron la continuidad en la categoría. Curiosamente, el Pitu volverá el próximo viernes a Huesca, lugar donde inició su segunda etapa como entrenador rojiblanco. El Pitu volvió a recordar esa etapa al final del partido ante el Leganés. De hecho, apuntó directamente al encuentro ante el Girona en El Molinón, el que siguió precisamente a la visita a Huesca. "Que nadie olvide que si no ganamos al Girona estamos en Primera RFEF", repitió el gijonés en referencia a que la exigencia para la actual temporada no puede ser disputar el play-off de ascenso.