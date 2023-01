El entrenador del Sporting cuenta con Jony deja abierta la puerta a Gragera

Gragera cuenta para Miguel Ángel Ramírez. Al menos, de momento. El entrenador del Sporting de Gijón ha mostrado este viernes la compleja situación en la que están envueltos el club y el jugador en este final de mercado. El canario prepara el partido del domingo ante el Málaga con el gijonés siendo uno más, pero deja la puerta abierta a que finalmente se produzca una salida recordando las palabras del presidente ejecutivo David Guerra, en las que aseguró que el canterano había pedido que se valorase su salida. Ramírez cree que se podría reforzar al equipo de producirse este movimiento. La posibilidad de firmar un central es ahora mismo en la que se trabaja en el club, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA

Gragera. "De momento está entrenando con normalidad. Mientras no me digan lo contrario, sigue entrenando y está disponible para el partido".

Fin de mercado. "No espero últimos grandes cambios en los últimos días, más allá de Jose. Si es algo bueno para las dos partes se hará, y si no, seguirá".

Deseo personal de contar con Gragera. "No voy a querer que esté en el equipo el que no quiera estar. El que quiera, voy a dar la vida por él. Al igual que esperaré que dé la vida por el club. Desde ahí va la pregunta a cada jugador. El que diga que sí (que quiere estar en el Sporting), voy a querer que se quede".

Salidas. "Que yo sepa, a parte de Jose, nadie ha comunicado que se quiera ir o se vaya a marchar. No me preocupa quedarme sin efectivos. Igual para poder entrar tienen que salir. Vamos a estar preparados desde la secretaría técnica, para que en el caso de que haya una baja. No en esa posición (en referencia a Gragera), sino en aquellas posiciones que son más urgentes".

De Amores. "Le conozco profesionalmente. Tengo buenas referencias de gente que ha trabajado con él. Vamos a esperar a que esté todo cerrado y confirmado. Si se cierra y puede entrenarse el sábado, estará disponible para el partido. Si no, no".

Jeraldino. "Está disponible y está muy bien. Estamos llevando el proceso de adaptación a los ritmos de entrenamiento. Se ha sido inteligente. Está entrenando con absoluta normalidad".

Salida de Borja de Matías. "Estamos en construcción del cuerpo técnico. Viendo diferentes posibilidades. Tenemos la incorporación de Jorge como entrenador de porteros. Tiene experiencia en el primer equipo. Seguramente incorporaremos como parte del cuerpo técnico a algún asistente más. Trabajamos como un grupo. Intentamos que todos seamos partícipes de todo. Estamos en construcción".

Málaga. "Recurrimos al histórico de Pellicer como entrenador (para preparar el partido). Seguramente encontremos a un Málaga más intenso, con una energía distinta. Nunca se sabe con ciencia cierta qué es lo que te vas a encontrar".

Jony. "Él está muy ilusionado y muy comprometido, con muchas ganas. Para mí es un jugador muy importante. Estoy teniendo paciencia para ayudarle entre todos a que alcance su mejor nivel. De todas, todas, contamos con él".

Jordan. "Es difícil que no encaje con cualquier entrenador. Es un chico muy talentoso, capaz de ser vertical y generar peligro. Puede hacerlo por fuera o por dentro. Dependiendo del sistema. Le estoy conociendo en los entrenos. Voy a ver dónde puede dar su mejor versión".

Primeros días. "Estoy muy a gusto. Estoy muy feliz. Aprendiendo de llegar en una situación de mitad de temporada, en un mercado de invierno. Lo estoy viviendo con mucha naturalidad, serenidad, ayudando al equipo a competir el fin de semana. Con mucho apoyo por parte del club".

Cinco delanteros. "Problema no le veo. Me va a hacer romperme más la cabeza. Seguramente digamos que mejor que estemos así. Cuando llegué al Inter de Porto Alegre, tenía cuatro y de repente se lesionaron dos. De una semana a otra cambia el escenario. Es mejor tener de más, que de menos".

Posición a reforzar. "Central, sí y no. A medida que vayamos recuperando elementos, Bruno que está volviendo, Cote que le queda poco… Habrá que ver dónde necesitamos reforzar".

Varane. "Le estoy conociendo y voy viendo cosas que me gustan. Es un chico trabajador con buena predisposición. Habrá que ver su evolución y ver si es capaz. Lo dirá el tiempo. Es el tiempo y a evolución la que nos dirá si está preparado".

Sistema. "Suelo cambiar dependiendo de dónde elija tener superioridad por línea y dependiendo del comportamiento del rival. No voy a dar continuidad a cosas porque ganamos. A lo mejor el siguiente partido es completamente distinto. Suelo ir por esa línea".

Cambiar en función del rival. "Nosotros no jugamos solos, tenemos un rival en frente. El rival ataca y defiende de una manera. El Zaragoza no ataca ni defiende igual que el Málaga. En mi presentación hablé del qué y del cómo. El qué es mi modelo de juego, es la línea que me hace ser coherente. Los "cómos" tienen que adaptarse a lo que tenemos enfrente".

La pasada jornada. “Siempre en el fútbol se trabaja de otra manera cuando se gana, que cuando se pierde. Seguro que hay cosas que nos ayudan jugando contra diez o nueve. En el once contra once hemos visto muchas cosas buenas y también otras a mejorar. También hemos visto cómo podemos ser más efectivos y eficientes”.

Improvisación en el juego. “Les proveemos de herramientas (a los jugadores) y de una estructura al servicio de su talento y calidad".