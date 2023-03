"Se me hace que traes otros datos mi estimado Arturo Elías". Alejandro Irarragorri, presidente del Sporting, respondió esta tarde a Arturo Elías a través de su perfil personal en twitter. Lo hizo horas después de que el todavía representante de casi un 20% del paquete accionarial del Oviedo le señalara como el responsable de "poner al director técnico de la selección" mexicana, Diego Cocca, dando a entender que era un favor pendiente por negocios del pasado. En particular, por el frustrado intento de Carlos Slim de hacerse con los derechos televisivos de los partidos de la selección mexicana. "Cuando tú quieras, platiquemos y hasta hacemos una mesa redonda ¿Te late ? Invita a tu ex socio, ya lo invité una vez a un debate y nomas no contestó…", escribió el presidente del consejo de administración de Orlegi. Su respuesta fue retuiteada incluso por el perfil corporativo del mismo Orlegi.

El Mundial afloja el pulso de Pachuca y Orlegi La piquilla viene de atrás. Y es muy sonada en México, donde ya hay mucho comentado sobre la relación en el mundo del fútbol entre Grupo Orlegi, con Irarragorri a la cabeza, y Carso, donde ejerce Arturo Alías. Concretamente de 2017. América Móvil (controlada por el Grupo Carso y con Carlos Slim como máximo accionista) y Telemundo lanzaron una oferta para hacerse con los derechos televisivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Se abrió un comité de comercialización, formado por los dueños de los clubes mexicanos, para debatir y votar sobre el asunto. Finalmente, se optó porque Televisa y TV Azteca se mantuvieran al frente de esos derechos, descartándose la propuesta que iba de la mano de Carso. En el Grupo Carso se habló de traición al ver que algunos de los participantes en esa votación no cumplieron con su intención inicial de voto. Entre ellos, Alejandro Irarragorri. En Orlegi se defendió que aquello obedecía a una cláusula que condicionaba la ampliación de la explotación de esos derechos por parte de Televisa y TV Azteca. Y de aquellos polvos, estos lodos. Se me hace que traes otros datos mi estimado @arturoelias , cuando tú quieras platiquemos y hasta hacemos una mesa redonda, ¿ te late ? Invita a tu ex socio, ya lo invité una vez a un debate y nomas no contestó… https://t.co/QPUUujZFYB — Ale Irarragorri (@Irarragorri) 2 de marzo de 2023 Arturo Elías ha hecho a Irarragorri responder en redes por sus declaraciones en su última entrevista, concedida al canal Claro Sports. "Acuérdate quiénes eran los que votaron en contra de una oferta mucho más alta de la que había, una oferta de América Móvil y Telemundo por los derechos de la selección. Acuérdate quiénes estaban en ese grupo: Ares de Parga uno, y el otro es el que puso al director técnico de la selección, Irarragorri", deslizó Elías. La réplica de Irarragorri ha llegado haciendo alusión a todo esto y mencionando, además, otro tuit de Arturo Elías, en el que el aún accionista azul dejaba entrever una crítica al propio Irarragorri en enero del año pasado, pero sin llegar a mencionarle. "Si no es cierto, no lo digas. Si no es tuyo, no lo agarres. Si no es justo, no lo hagas. Y si no sabes, mejor cállate", escribió entonces Arturo Elías.