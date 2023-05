El bisturí del Sporting: del gol "Messianico" de Guille Rosas a la lucha por ser pichichi rojiblaco

En La Nueva España os contamos la intrahistoria del Sporting de Gijón- Lugo.

El bisturí del Sporting

Djuka completa su remontada

El 18 de marzo fue intervenido en Madrid de su rodilla izquierda. Ayer, 1 de mayo, Djuka regresó a la competición, devorando todos los plazos y rompiendo récords. Su primer objetivo era jugar el derbi. Pero el balcánico ha llegado dos semanas antes del gran clásico asturiano. Casi nada. ¿Milagro? Hay varios factores, como su físico, pero también al trabajo día a día con Lorenzo del Pozo en Mareo, su sombra desde hace un mes y una figura clave en su recuperación. En otro momento de incertidumbre, con su futuro en el aire y pendiente de una reunión al término de la temporada, Djurdjevic jugó ayer media hora en la final contra el Lugo al reemplazar a Cristo y ya con el partido más que resuelto. Y El Molinón, su casa en los últimos años, le agradeció su profesionalidad.

"¡Djuka!, ¡Djuka!", jaleó al estadio en distintos momentos en un grito que parece con segundas ante la situación deportiva que tiene el delantero y la necesidad del club de ajustar al milímetro las cuentas de cara al siguiente proyecto. Zoran Djurdjevic, su padre, Miljana, su mujer, y Andrea y Tadej, sus hijos, presenciaron su vuelta desde la grada. Al delantero, con ganas, pero aún falto de ritmo, no le dio tiempo a maquillar sus cifras goleadoras. Apenas intervino en juego. Un par de carreras, un disparo mordido y poco más... Pero Dujka ya está de vuelta.

El banquillazo para Cali

La derrota en el Estadio Municipal Cartagonova tuvo secuelas: ya no solamente porque Jonathan Varane no pudo jugar al ser expulsado por doble amarilla, sino porque MAR, que siempre premia el rendimiento, dejó en el banquillo a uno de los pesos pesados del vestuario. Cali Izquierdoz fue el gran ausente del once, aunque terminó entrando al descanso para dar algo de aire a Pablo Insua, que venía algo tocado del tobillo. José Marsà fue ayer el defensa titular junto a Bruno, convertido en un fijo en el último mes. Cosas del fútbol. El otro ausente fue Jeraldino. El ariete chileno se quedó sin saltar al once tras ser titular en las últimas semanas; su lugar lo ocupó Víctor Campuzano. Por cierto, el catalán dio un susto enorme en el primer tiempo al quedarse clavado tras un saque de esquina.

Guille Rosas: Messi por un día

El golazo de El Molinón no solo se vio en el descanso, que casualmente ayer también, con los aficionados que tratan de marcar desde el medio del campo. Guille Rosas se vistió ayer de Cafú con un gol que rápidamente se viralizó en redes sociales y en Whatsapp. No fue para menos. El lateral, o carrilero qué más da, cogió la pelota en su casa, se fue de Andoni López, siguió avanzando, recortó a Alberto y cuando parecía que no tenía disparo la mandó a la escuadra. Así fue su primer gol con el primer equipo del Sporting. Y El Molinón, de pie, entregado. Algunos aficionados se echaron las manos a la cabeza. Alucinando. El primero en darle un abrazo fue Pedro Díaz. Después Guille levantó el puño en dirección a la grada Oeste. Por allí andaba su padre, Javi. Guille Rosas no fue solo el gol, porque completó uno de sus mejores partidos en muchos meses. Necesitado de una gran alegría, estuvo omnipresente.

Pedro se dispara con MAR: 4 goles y 4 asistencias

MAR le ha dado alas y la temporada de Pedro Díaz ya es la segunda mejor numéricamente desde que promocionó al primer equipo del Sporting. El centrocampista marcó ayer su cuarto gol de la temporada, igualando su techo goleador en Segunda División. Metió los mismos la pasada campaña (2021-2022). Pedro Díaz lleva los mismos goles que asistencias (4). Con 8 acciones decisivas (si contamos goles y asistencias) se queda a solo una de llegar a sus mejores cifras (en la 2020-2021 marcó tres goles y dio seis asistencias). Y muy cerquita del doble-doble.

Otero, pichichi con Aitor y Cristo

Juan Otero marcó ayer uno de esos goles de "9". Uno de delantero, donde viene jugando en los últimos meses desde que MAR se vio en apuros y necesitado de un jugador que diese al equipo velocidad para salir en transición. Es el quinto gol que marca el delantero colombiano en Liga. Es decir, ha alcanzado ya a Aitor y a Cristo, quienes también llevan 5. La paradoja es que el canario, que era delantero con Abelardo, volvió a jugar ayer como titular, pero de nuevo como interior, muy lejos del área. Cristo está seco. Y Otero, uno de los futbolistas más usados del proyecto, se ha convertido en uno de los "killers" de un equipo sediento de goleadores. El colombiano, que tiene muy complicado continuar en Gijón, tuvo otra en el segundo tiempo para ponerse "pichichi" en solitario. Pero su misil se fue cerca de la guarida de Whalley.