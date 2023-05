El test del derbi electoral: Olaya Suárez Fernández, Belén Suárez Prieto y Sara Álvarez Rouco ante el Partidazo de Asturias

Olaya Suárez (Gijón, 1993) es la candidata de Podemos a la Alcaldía de Gijón. Apuesta por una victoria de su Sporting, y confiesa que pediría a los jugadores «que se lo dejen todo en el campo».

–Dígame su primer recuerdo relacionado con el Sporting.

–Recuerdo a David Villa mandando callar a la afición del Oviedo en el Tartiere tras marcar un gol. Era muy pequeña, pero fue memorable.

–¿Es socia?

–No. Lo fui durante unos años hasta la pandemia, cuando el enfado por las opciones que dio la antigua directiva para recuperar el dinero que nos correspondía hicieron que me diera de baja. Ahora, por falta de tiempo para acudir a El Molinón, no he podido volver a hacerme socia.

–¿Cuántas veces fue al estadio esta temporada?

–Dos. Una contra el Andorra, que ganamos, y otra contra el Albacete, que empatamos.

–Su jugador favorito es…

–Pedro Díaz.

–Si fuese entrenador, ¿qué les diría a los jugadores antes del partido?

–Que lo dejen todo en el campo, que no podemos fallar a la afición, que siempre está con nosotros, que juguemos como equipo, no es momento de individualidades ni de protagonismos. Y que si confiamos los unos en los otros, el partido está ganado porque somos mejores.

–¿La política se parece al fútbol?

–Se parecen entre sí, en mi opinión, en que el equipo lo es todo y que no puedes fallar a la gente que confía en ti: les debes el darlo todo cuando sales y no aparecer solo cuando toque pedir, ya sea el dinero para abonados o el voto para electores.

–¿Dónde y con quién verá el derbi?

–Lo veré en casa con mi pareja. Al contrario de cuando toca ver un Clásico, aquí vamos los dos con los mismos colores y no hay problemas.

–¿Qué partido imagina?

–Peleón, como siempre, con mucha tensión. Lo que espero es que no haya trifulcas, que ni benefician a nadie ni le sienta bien al deporte. Confío en que eso no ocurra y que la victoria del Sporting sea tranquila, aunque doy por hecho que sufriremos hasta el final, como nos suele ocurrir muy a menudo.

–Su primer recuerdo de un derbi.

–Coincide con el primer recuerdo que tengo del Sporting en general.

– Resultado y goleador.

–3-2, con goles de Pedro Díaz, Otero y Cali, que meterá de cabeza en un saque de esquina en los últimos minutos.

"Vamos a ganar 0-3 en El Molinón, espero que se diviertan" Belén Suárez Prieto - Candidata de Podemos a la Alcaldía de Oviedo

Belén Suárez Prieto (Oviedo, 1968) es la candidata de Podemos a la Alcaldía de Oviedo. Heredó el oviedismo de su padre, dice que la política se parece al fútbol en el espectáculo y vaticina una goleada azul en el derbi ante el Sporting.

–Dígame su primer recuerdo relacionado con el Oviedo.

–Mi primer recuerdo con el Oviedo, creo que tiene que ver con mi padre, que es de Laviana, pero un gran oviedista, hablando de jugadores de los años setenta

–¿Es socia?

–No.

–¿Cuántas veces fue al estadio esta temporada?

–Iba siempre al campo hace muchos años y hubo un cambio en mi vida y dejé de ir. Esta temporada solo fui una vez, contra el equipo armero, el Eibar.

–Su jugador favorito es…

–No conozco bien a todos, pero me quedo con Borja Sánchez.

–Si fuese entrenadora, ¿qué les diría a los jugadores antes del partido?

–Antes del derbi les diría que saliesen a ganar, pero sobre todo a divertirse.

–¿La política se parece al fútbol?

–Sí, un poco. A mí me gusta salir a ganar, y si sales a ganar arriesgas, pero das más espectáculo.

–¿Dónde y con quién verá el derbi?

–Voy a participar en la comida en la calle de la Cocina Económica que organiza Oviedo Redondo. La sobremesa será para ver el derbi. Iré con mi padre a verlo en un bar por el Antiguo, que además es mi barrio.

–¿Qué partido imagina?

–Me imagino un partido en el que va a ganar el Oviedo, que llevamos cinco victorias. Y espero juego limpio.

–Su primer recuerdo de un derbi

–De un derbi, tengo recuerdos de ellos. Alguna vez fui, pero solo al Tartiere. Me acuerdo de las celebraciones.

–Resultado y goleador.

–0-3. Los goleadores…Pues uno Enrich y dos de Borja.

"Hay que ganar sí o sí, Gijón lo necesita más que nunca" Sara Álvarez Rouco - Candidata de Vox a la Alcaldía de Gijón

Sara Álvarez Rouco (Gijón, 1965) es la candidata de Vox a la Alcaldía de Gijón. Pide a los jugadores del Sporting «ser muy ambiciosos». Apuesta por un 2-1 y cree que los goles llegarán por parte de dos de los jugadores más importantes del proyecto: Pedro Díaz y Djuka. «Hay que ganar sí o sí ya que Gijón lo necesita más que nunca después de tanto tiempo sin resultados frente al Oviedo».

–Dígame su primer recuerdo relacionado con el Sporting.

–Recuerdo a mi padre yendo al Molinón los domingos cuando yo era muy pequeña. Desde luego que no era nada parecido a lo de ahora, la sensación que me producían los partidos del Sporting era mucho más simple. Todo era más local y más asequible, ahora está sobredimensionado.

–¿Es socia?

–No.

–¿Cuántas veces fue al estadio esta temporada?

–Ninguna, los partidos que pude ver los vi por televisión.

–Su jugador favorito es…

–En el Sporting de estos últimos años me gustaba mucho Diego Mariño. Todo un porterazo que, además de sacarnos de muchos apuros en el campo, me transmitió que fuera del terreno de juego siempre sabía estar en su sitio.

–Si fuese entrenador, ¿qué les diría a los jugadores antes del partido?

–Les pediría que respetasen y ejecutasen escrupulosamente mis planes en el campo y que se mentalizasen para mantener la tensión del derbi durante los 90 minutos, sin bajar los brazos ni un segundo. Que fuesen muy ambiciosos y competitivos. Que hay que ganar sí o sí ya que Gijón lo necesita más que nunca, después de tanto tiempo sin resultados frente al Oviedo y tras una temporada tan mala.

–¿La política se parece al fútbol?

–Aunque no estoy muy al día en los entresijos del mundo del fútbol, en mi opinión, quien crea eso es que o no conoce la política o no conoce el fútbol.

–¿Dónde y con quién verá el derbi?

–Aún no lo sé. Me gustaría ir a El Molinón, pero va a quedar a expensas de algunos asuntos que no dependen de mí.

–¿Qué partido imagina?

–Como siempre, un ambiente extraordinario en la ciudad y en la grada, y toda la tensión del mundo en el campo. Van a ser noventa minutos con un empuje total del Sporting cayendo en oleadas sobre la portería del Oviedo, seguro.

–Su primer recuerdo de un derbi.

–No tengo un recuerdo especial de un primer derbi. Solo me queda la sensación de decepción de los últimos.

–Resultado y goleador.

–2-1 y me gustaría que los nuestros fuesen de un súper disparo de Pedro Díaz desde fuera del área y de un contragolpe de los que levantan a El Molinón rematado por Djuka. El orden me da lo mismo.