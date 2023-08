El Sporting, a la espera de la oferta del Independiente para tratar la salida de Cali

La salida de Cali a Independiente está caliente. El futbolista del Sporting ve ahora con mejores ojos la opción de reforzar a "El Rojo", uno de sus pretendientes al inicio del verano, tras la llegada de Carlos Tévez al banquillo. Sí, pero no de cualquier manera. Como ya ocurrió con Santos Laguna, el argentino tiene entre sus condiciones un contrato base de más de un año para regresar a Argentina. La opinión de su familia, muy a gusto en Gijón, es otra clave. El Sporting, mientras, espera una propuesta del club de Avellaneda para sentarse a valorar su marcha.

La entidad rojiblanca asiste, de momento, como un espectador más a la declaración de intenciones de Carlos Tévez. El nuevo entrenador de Independiente ha hecho público su deseo de fichar al Cali, además de haber mantenido varias charlas telefónicas con el jugador para convencerle del proyecto. Mientras, en el club rojiblanco se continúa a la espera de una propuesta formal por parte del conjunto argentino, algo que no puede demorarse mucho tiempo ante el fuerte interés mostrado por "El Apache". La dirección deportiva rojiblanca valora a Izquierdoz como un jugador importante en este momento y, llegados a este punto, tampoco se ve como algo urgente su marcha. Otra cosa es lo que pueda suceder en las próximas horas o días, tanto en cuanto al deseo del futbolista como a las condiciones que pueda presentar Independiente para abordar su contratación.

Carlos Tévez no esconde que quiere cuanto antes a Cali Izquierdoz a su lado. El nuevo entrenador de Independiente de Avellaneda fija la contratación del defensa del Sporting como su principal objetivo. "Es mi prioridad", aseguró tras ser presentado como técnico de uno de los históricos clubes del fútbol argentino. "Es un jugador de experiencia. No tenemos tiempo, necesitamos gente que venga y se ponga una camiseta que hoy pesa muchísimo, más en esta situación", sentenció, insinuando incluso que el jugador está muy cerca de hacer las maletas. El Sporting podría contar con una salida que no entraba en los planes a estas alturas de la temporada porque Tévez está dispuesto a apurar todas las vías para llevarse al Cali. "Las negociaciones son muy finas. Solamente le digo al hincha de Independiente que él tiene ganas de venir y eso para mí es importantísimo. Yo soy muy optimista y creo que si los planetas se alinean podemos tener al Cali; él tiene mucha experiencia, se va a poner la camiseta y va a dar la vida por Independiente", explicó Tévez.

Si Cali termina finamente en Independiente, al Sporting se le abre un escenario muy distinto al esperado para los últimos días de mercado. El salario de Izquierdoz es uno de los importantes en la plantilla, por lo que liberaría un margen que podría ser aprovechado bien para ir a por un objetivo más ambicioso en la delantera, o bien para optar a reforzar otro puesto además del ataque. Tampoco es descartable que se produzcan ambas cosas. Porque la marcha de Cali implicaría que Independiente se haría cargo, al menos, de la totalidad del salario del año de contrato que le resta al jugador. Otra opción parece inviable para dar luz verde a su marcha por parte del club. Además de la delantera, el centro del campo es otra de las posiciones apuntadas desde el club como alternativa para dar un salto de calidad a la plantilla. Quedan ocho días para decidir.

La situación de Izquierdoz tampoco parece alterar la hoja de ruta de otros futbolistas que no cuentan para Miguel Ángel Ramírez, como el caso de Campuzano. El catalán estudia una propuesta del Málaga, recién descendido a Primera Federación, dispuesto a invertir en ataque en los últimos días de mercado. Además de la llegada de Campuzano, el conjunto andaluz también se ha interesado por Kante, delantero del Huesca, a quien conoce más Sergio Pellicer, entrenador de los malaguistas, por haber trabajado con él en el Fuenlabrada.