El Sporting cae en la trampa en el Cartagonova: derrota ante el colista en un partido gris

Lo avisó Miguel Ángel Ramírez en la previa del partido, pero cayó en la trampa con todo el equipo. El Sporting se dejó en Cartagena la racha de siete jornadas invicto en su partido más gris de los últimos meses. Conservador de inicio, rácano en general, un apretado tanto de Juan Carlos Real acabó dando al colista su primer triunfo de la temporada en casa. Fue el partido para quien más lo buscó y una muestra de las curvas de una Segunda División en la que el Cartagonova suele atragantarse a los gijoneses hasta cuando llega en su mejor momento.

La primera parte en el Cartagonova dio para pocas ocasiones y muchos bostezos. El Sporting regresó a la defensa de cinco para sorpresa de muchos. Volvieron Róber Pier y Roque Mesa, a costa de Villalba y Varane. Miguel Ángel Ramírez recuperó el modelo para visitar a un colista con idénticas precauciones y un solo un punta de inicio, Narváez. El panorama ya invitaba a más orden, que juego. El conservador planteamiento rojiblanco se tradujo en un comienzo con los de casa siendo protagonistas con el balón. Entró mejor al partido el Cartagena, en busca de su primer triunfo de la temporada ante su público, sin tampoco poner en demasiados apuros a Rubén Yáñez. Nacho Méndez fue el primero en rematar, arriba, sobre el marco contrario. Hubo que esperar veinte minutos para ver a Gaspar armar un derechazo buscando la escuadra, de los que esta temporada acaban en fiesta. Acabó respondido por una mejor mano de Marc Martínez.

No estaba cómo del Sporting, sabedor de estar corriendo el peligro de conceder demasiados minutos al rival jugando el balón en su campo. Así encontró un pasillo Juan Carlos Real tras una mala entrega de Roque que acabó en pérdida del Cali. Acabó solucionando el problema un atento Yáñez, achicando lo justo para evitar el remate cómodo del jugador del Cartagena. Fue la acción de mayor peligro visitante hasta el momento. No cambió mucho el escenario a pesar de los continuos retoques desde el banquillo gijonés, con Roque Mesa como interlocutor. La imagen de Ramírez llamando al canario para tratar de poner orden a la salida de balón no evitaron despachar los primeros cuarenta y cinco minutos con dosis añadida de aburrimiento.

1 Cartagena 0 Sporting 1-0, min. 81: Juan Carlos Cartagena Marc Martínez (1);

Iván Calero (1), Alcalá (2), Fontán (1), Jairo (1);

Musto (1);

Héctor (2), Luis Muñoz (2), Juan Carlos (3), Jansson (2);

Narváez(1)



Cambios Ortuño (1) por Narváez, in. 71; Mikel Rico (1) por Musto, min. 71; Ferreiro (s.c.)por Héctor, min. 83; Umaro (s.c.)por Jansson, min. 83 y Gonzalo Verdú (s.c.)por Juan Carlos, min. 88. Sporting Yáñez (2);

Guille (1), Insua (1), Cali (1), Róber Pier (1), José Ángel (1);

Nacho Méndez (0), Roque Mesa (0), Gaspar (1);

Djuka (0), Otero (0).

Cambios Fran Villalba (1) por Otero, min. 61; Hassan (1) por Guille Rosas, min. 61; Pascanu (1) por Insua, min. 67; Rivera (1) por Roque Mesa, min. 67; Jeraldino (s.c.)por Gaspar, min 83. Árbitro: López Toca (C. Cántabro). Amonestó al local Juan Carlos Real y a los rojiblancos Insua y Hassan. Cartagonova

Sin cambios en el descanso, el Sporting saltó con Roque intentando recuperar la manija para evitar el embudo cartagenero. El equipo, condenado a frustrados intentos de hacer daño al rival con balones interiores. Así acabó acercándose más al gol el Efesé en una triple ocasión a los doce minutos de la reanudación. Yáñez saltó a despejar un centro lateral y el balón acabó en los pies de Musto. Repelió el meta rojiblanco el primer remate, armó entonces Luis Muñoz tras cazar el rechace, y el Cartagena volvió a hacerse con la pelota en otro nuevo rechace, con Narváez picándola en exceso para fortuna de los gijoneses. Empezaba a atragantarse el encuentro a los de Ramírez, con Insua a punto de ver la segunda amarilla tras una primera amonestación muy rigurosa en la primera parte.

Villalba y Hassan saltaron entonces para relevar a Guille Rosas y Otero. Prescindía ya de la defensa de cinco Ramírez. Se estiraba el Sporting para una última media hora con todo por decidirse. Seis minutos después saltaron Pascanu y Christian Rivera, por Insua y un Roque Mesa demasiado gris. Con todo, volvió a rondar el gol el equipo de casa, con una buena mano de Yáñez a disparo de Narváez. Alcalá, poco después, pidió roja por un manotazo de Djuka que el árbitro dejó sin castigo y tuvo al defensa de los cartageneros varios minutos en el suelo. Un tiempo de oro para que el Sporting tomara aire.

El ritmo acabó poniéndolo de nuevo Hassan, con una gran entrada por derecha, escapándose entre Jairo y Jansson, y dejando atrás a José Ángel para encañonar. Faltó precisión y sobró fuerza, pero la acción mostró el camino. Respondieron los de casa con un contragolpe finalizado en gol, pero anulado por fuera de juego. El árbitro frenó la celebración de Juan Carlos Real, aunque esperó al VAR. Era el minuto 80 y el Sporting, de nuevo contra las cuerdas. El VAR quitó de razón a López Toca. Gol para el Cartagena. Castigo a los rojiblancos. Pudo incluso aumentar la cuenta el equipo de Julián Calero en un disparo de Mikel Rico bien respondido por Yáñez, de lo poco salvable del pobre partido de los gijoneses. Evitó otro a Umaro, con la ayuda del larguero, en los siete minutos de añadido. Día para olvidar.