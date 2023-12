La contracrónica del Sporting-Leganés: ¿Cuántas jornadas llevaban los rojiblancos sin un penalti a favor? ¿Hay bache de resultados? ¿Qué equipo le supera como mejor local?

Después de 21 jornadas, al Sporting le pitan de nuevo dos penaltis, aunque debieron señalarle otro más

Hay que remontarse al 20 de mayo. Es decir, casi siete meses, desde la última que le había pitado un penalti a favor al Sporting. Sucedió en la jornada 41.º de la pasada temporada. O sea que después de 21 jornadas el Sporting tiró de nuevo una pena máxima. Ya solo queda en Segunda el Zaragoza sin que le pitan un penalti a su favor. Volviendo al Sporting, Djuka, en aquel partido de Ipurúa ante el Eibar, que materializó en gol, fue el anterior jugador elegido para el lanzamiento. Con el delantero balcánico de baja, Otero tomó esa responsabilidad. Y no falló. Disparó fuerte, raso y ajustado al palo izquierdo del portero, que aunque adivinó su intención no pudo deternelo. El Molinón estalló de alegría y se quitó un peso de encima. Esta temporada había pasado desapercibido un penalti a Gaspar ante el Zaragoza, que pareció claro que el defensa le cazó, pero el árbitro no lo consideró. Gaspar fue de nuevo protagonista y esta vez ante el Leganés si le señalaron la falta dentro del área. Pero El Molinón una semana después estalló de nuevo contra el árbitro. Con una pena máxima sobre Cote, al que barrió el defensa en el pie preparado para el disparo, que fue bastante clara, y que ni siquiera le llamaron al árbitro desde el VAR para revisar la acción. Era demasiado bonito, dos penaltis un mismo día, aunque fuesen justos de pitar. Pero lo peor fue otra semana más, como ante el Levante, la sensación de que las acciones puntuales siempre caen en contra.

Campuzano vuelve y los Lozanos siguen como recurso

Solo un cambio en el once inicial. Campuzano por el sancionado Djuka. Ramírez apostó por la continuidad ante el líder de la categoría. Y el plan no le salió mal. Aunque Campuzao, que volvía a jugar tras recuperarse de su lesión, estuvo algo más espeso que en otros partidos. Le faltó esa chispa que mostró en un mes de octubre en el que encadenó cuatro jornadas seguidas marcando. No estuvo del todo fresco, pero sí participativo. Ramírez también optó por dejar de pareja de centrales iniciales a Izquierdoz y Róber Pier, con Insua en el banquillo pese a que ya no estaba sancionado. Y para el plan B, en la segunda mitad, los Lozanos –Estaban y Álex– siguen siendo un recurso del técnico, como ya sucedió ante el Levante y en la Copa frente a Unionistas.

El juego y la propuesta convencen, pero solo un triunfo del Sporting en seis partidos

El buen juego es el mejor camino para conseguir los resultados. Pero cuando no llegan las victorias la propuesta se sostiene por un tiempo limitado. Es cuando llegan las dudas. El Sporting se mantiene con una propuesta que convence, aunque solo ha ganado uno de los últimos seis partidos. El colchón para seguir en ascenso directo se acabó. Aún dura para mantenerse en puestos de play-off. Pero el Sporting necesita volver a ganar de tres en tres. Son 7 puntos conseguidos de los últimos 18 en juego. El bache de resultados es evidente. Pero no se ha visto, salvo en Cartagena, un equipo inferior sin opciones de ganar y que fuese superior a su rival durante más partes del partido. El Sporting no se achantó ni ante el Leganés –el líder de la categoría–. El camino está marcado, con una propuesta ambiciosa y vistosa, que más pronto que tarde tiene que volver a dar buenos resultados.

La importancia de un "nueve" para materializar el peligro

Una posesión favorable de un 65% favorable. Nueve saques de esquina frente a cuatro del rival. Nuevos tiros a puerta. El doble de pases que el rival. Sensación de control, dominio interior y exterior. Pero sin materializar las ocasiones. ¿Qué hubiera pasado si el Sporting hubiera tenido un "nueve" de referencia? La pregunta lanzada en el partido ante el Leganés se ha repetido en más partidos. Es la cuenta pendiente del Sporting. La dirección deportiva, que ya ha tanteado a Villabrille, Karrikaburu y Maxi Gómez, necesita cerrar pronto y bien un delantero en el mercado de invierno.

El poder de El Molinón sigue vigente, aunque un equipo toma la delantera como mejor local

El Molinón sigue sin tener rival. Después de diez jornadas disputadas nadie ha ganado en el feudo rojiblanco. Aunque dos equipos ya han pescado en las dos últimas jornadas. El Sporting se ha dejado ya cuatro empates en casa. Aunque el balance es más que positivo, con 22 puntos obtenidos ante su afición. El Burgos y el Racing de Ferrol también se mantienen invictos en sus estadios. Pero ahora mismo el Valladolid ha tomado la delantera y es el mejor local de la categoría. No obstante el ambiente y la atmósfera sigue manteniéndose en lo más alto. El Molinón volvió a superar la barrera de los 20.000 espectadores por segunda vez esta temporada. Han pasado muchos equipos de la zona alta por Gijón y ninguno ha logrado todavía ganar. Y ese es el principal camino para estar arriba. Junto a cerrar 2023 en casa en comunión con la fición.