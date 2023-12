“Es un buen momento para estar como se trasmite cada día en los partidos: estamos juntos y más unidos que nunca y caminando en la misma dirección”. David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, anunció este mediodía en las instalaciones de Mareo varias noticias que afectan a la actualidad del club rojiblanco. Lo hizo en un momento relevante durante el tradicional brindis de Navidad que celebra por estas fechas siempre el club rojiblanco con los medios de comunicación y donde estuvieron presentes también representantes de todos los colectivos sociales de la entidad: Federación de Peñas Sportinguistas, Unipes, Grada de Animación, y veteranos.

Guerra anunció varias noticias: una, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, con el acuerdo con Sodexo para rescindir el contrato de la concesión que tenía la multinacional con el club rojiblanco para el uso y explotación de los servicios hosteleros de Mareo. El directivo confirmó también que la cafetería será renovada y modernizada tal y como demandaban los aficionados. Además, Guerra anunció que el club rojiblanco ha alcanzado ya un acuerdo de colaboración con las Peñas. “Que estén todos tranquilos que se va a cumplir y a unir a todo el sportinguismo”. Por otro lado, el ejecutivo madrileño avanzó que la entidad pone en marcha un Carné Sportinguista. Este abono estará destinado para aquellos seguidores que no puedan permitirse pagar el abono o que residan lejos de Gijón, y ofrece entre sus ventajas la posibilidad de acudir a dos partidos (que no sean de Copa, derbi o en un hipotético play off), con un “pack” de bienvenida y una serie de descuentos en las tiendas oficiales y la prioridad para darse de alta en un futuro.