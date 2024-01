Gerardo García traslada confianza a Varane, pretendido por el Norwich: el club inglés trabaja en la operación

El Sporting escenificó en los últimos días la enorme confianza que hay depositada en el centrocampista Jonathan Varane, que cuenta con un fortísimo interés del Norwich City, que prepara una oferta formal por escrito para hacerse con su fichaje en esta recta final del mercado de invierno que se cierra en la medianoche del próximo miércoles, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. El caso de Varane es el único –con el de Bamba, que apunta a continuar y ya tiene dorsal y ficha– que asoma estos días por Mareo, donde no quieren sorpresas y tienen una posición negociadora fuerte. En la última semana, además, Gerardo García, director de gestión deportiva del club rojiblanco, ha mantenido una conversación con el centrocampista francés, de 22 años, que no está gozando de minutos, y que tiene un importante cartel en el mercado. El ejecutivo gijonés reiteró en esa charla que mantuvo en los últimos días con Varane que es un valor importante para la entidad tanto para el presente como para el largo plazo, amarrado en corto con un contrato hasta 2027 y con una cláusula de escape por debajo de los diez millones de euros en Segunda División.

Además del encuentro con el hombre fuerte de la pata deportiva, Varane también se vio con Ramírez, como desveló ayer el mismo entrenador en sala de prensa: «Tuve una conversación con él. Tengo ejemplos de Independiente del Valle de jugadores que debutaron conmigo y sentía quien estaba preparado o no. Ahora están en la Bundesliga o en la Premier. Creo que Jonathan no está preparado todavía, está en su proceso de formación. Necesita paciencia y trabajo. Ya que me haga caso o no, es decisión de él. Es jugador del Sporting y quiere seguir aquí. Lo que pase será decisión del club y de Jonathan», explicó.

En Mareo están convencidos de que el medio tendrá seguro mucho que decir esta campaña y acabará teniendo minutos, como le sucedió a Diego Sánchez o Queipo. Aunque son varios los clubes que tienen controlados a Jonathan Varane, es el Norwich City el que más interesado está en entrar en esta ventana de invierno. El club inglés, que milita en la Championship y que busca un centrocampista, trabaja en la operación.

La política de este histórico club británico es la de fichar futbolistas muy jóvenes, controlando el mercado, para después generar plusvalías con sus ventas. Además de Varane, tienen otros medios en su radar para atender a la demanda de David Wagner, el técnico. Pero el jugador francés del Sporting les gusta muchísimo. Convence. La intención es trasladar al club rojiblanco una propuesta formal, según fuentes consultadas. Aunque si las informaciones que reciben confirman que el Sporting no quiere vender ahora al jugador, irán a por otro futbolista. El Norwich tiene músculo, pero no se va a volver loco, explican estas fuentes.En Mareo tienen muy claro que Varane cuenta y que no hay ninguna intención de soltarlo en este mercado de enero. Ni aprieta la necesidad económica en estos momentos. Ni conviene desde el prisma deportivo, con el equipo luchando por el ascenso, entienden los que mandan en el club. Los próximos días serán ya muy intensos.