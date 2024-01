El Sporting se cierra a la salida de Jonathan Varane: el club se mantiene reacio a traspasar al centrocampista, con contrato hasta 2027

El Sporting se mantiene firme y no tiene previsto contemplar nuevas tentativas del Norwich City por Jonathan Varane en esta recta final del mercado que expira en la medianoche de mañana, en una operación que fue desvelada por LA NUEVA ESPAÑA y que ha sido la única que ha agitado los últimos días de la ventana invernal. El club rojiblanco se cierra de forma tajante a la salida del mediocentro francés, de 22 años, que tiene una clausula de salida por un valor cercano a los diez millones de euros. El sábado, el Norwich lanzó una oferta formal por el jugador a través de sus agentes por una cantidad que estaba cerca de los dos millones de euros.

Los directivos del Sporting desestimaron la propuesta, que era importante si se tiene en cuenta el contexto del mercado. Desde entonces, la postura no ha variado, y tampoco constan novedades en los desapachos de Mareo, tal y como viene informando este periódico. La valoración que se tiene en el club rojiblanco sobre este futbolista, amarrado en corto por contrato –hasta 2027– es alta, más allá de los minutos disputados esta campaña y de su salario, uno de los más bajos de la primera plantilla. No es un tema financiero, sino una postura más de visión deportiva: con el equipo luchando por el ascenso a Primera División, en la entidad no quieren descapitalizar a la plantilla de un activo importante. De hecho, en la entidad rojiblanca hay una enorme satisfacción con el trabajo realizdo este mercado tras dar salida a Jeraldin y Jordan Carrillo y conseguir el fichaje de Mario González, un "9" que puede dar un salto de calidad al proyecto. La propuesta del Norwich City podría tener sentido desde el punto de vista financiero, como una ayuda para cuadrar cuentas. Pero en el club entienden que no es ni el mercado ni el momento de desprenderse de un activo tan valioso como es Jonathan Varane.

Ejecutivos del club inglés trabajaban en este cierre de mercado en presentar otra oferta en las próximas horas para tratar de lograr desbloquear la operación, que se encuentra ahora caída. Pero en Mareo se da el episodio por cerrado, salvo un giro muy imprevisto y nada esperado. Varane se queda, aseguran fuentes del club rojiblanco, que dan por zanjado el mercado, salvo que aparece de repente un destino para que salga cedido Axel Bamba. El Norwich City aún podría presentar una nueva propuesta en estas últimas horas del mercado, pero fuentes del club rojiblanco insisten en señalar que Varane no saldrá en ningún escenario. El cierre de mercado apunta a ser tranquilo.