El PSOE presenta un proyecto para reformar El Molinón: 43.000 espectadores y 30 millones de euros

El PSOE gijonés ha presentado esta tarde en la Cámara de Comercio un proyecto para reformar El Molinón y mantener con viva la llama mundialista "Asturias 2030" para que la candidatura de Gijón siga en la carrera por ser sede del evento futbolístico internacional que albergarán España, Marruecos y Portugal en 2030. El planteamiento del PSOE gijonés llega en un momento muy crítico para la candidatura asturiana que vive sus horas más bajas tras el rechazo frontal del Ayuntamiento de Gijón a firmar el documento FIFA ante la falta de un plan financiero que despeje las dudas que tienen con el proyecto en el Consistorio. La agrupación socialista ha trabajado en un una reforma integral en El Molinón: su operación plantea una obra 'rebajada', de 30 millones de euros en el estadio rojiblanco -el proyecto presentado por Orlegi Sports estaba cifrado en 150 millones, tras un primer planteamiento que alcanzaba los 300-. Con ese presupuesto, estima el PSOE, se cubriría todo lo necesario para abordar la operación. El proyecto ha sido expuesto por el portavoz municipal, Floro, además de los concejales del partido socialista Marina Pineda y José Ramón Tuero. A la presentación han acudido representantes de Comisiones Obreras de Asturias CCOO, Unión de Comerciantes, Asata, y de la Cámara de Comercio gijonesa.

Reforma del Molinón / _

El estado rojiblanco vería aumentada su capacidad hasta las 43.230 butacas. ¿Cómo? Pues a través de un recrecido que afectaría a todas las tribunas, según recoge el boceto de la obra. La operación plantea añadir 18 filas más en las tribunas Norte, Sur y Oeste. En la Este, en cambio, se sumarían solo 6 más. El aumento por gradas sería: 3.560 butacas en la Norte, 3.560 butacas en la Sur, 1.080 en la Este y 7.090 más en la Oeste. Es decir: se plantean 15.290 asientos más respecto a las dimensiones actuales del campo municipal. La obra no prevé un diseño modular: el aforo sería permanente, también después del Mundial 2030. El PSOE está convencido que este proyecto, redimensionado, se ajusta a las exigencias de la FIFA con las sedes, y que por lo tanto permitiría a Gijón albergar el Mundial 2030. "Es un proyecto viable y factible". "El ‘no es no’ es una decisión unilateral sin rigor ni estudios que puedan avalar esa negativa a un proyecto que, según los datos que manejamos, arroja variables económicas y de empleo muy favorables”, aseguró Floro. "Tenemos alternativas y proponemos soluciones, no nos quedamos de brazos cruzados cegados por la apatía y los complejos a los que nos somete este Gobierno local. Carmen Moriyón cae en la inoperancia y responsabiliza a los demás de no asumir el papel que ella misma debería desempeñar: el liderazgo en la gestión municipal”, explicó Tuero.

Reforma del Molinón / _

Alejandro Irarragorri, de vuelta en Gijón

El proyecto del PSOE gijonés con El Molinón se ha dado a conocer precisamente en una fecha en la que se espera la llegada de Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración del Sporting de Gijón, en la ciudad, en una visita que estaba agendada desde hace semanas pero que ha coincidido con la crisis más dura de la candidatura "Asturias 2030". El mandamás de Orlegi Sports impulsó la candidatura de El Molinón a ser sede del Mundial 2030 como uno de sus proyectos estrella a los pocos días de hacerse oficial el cambio de poder en el club rojiblanco.

El dueño del Sporting ha seguido muy de cerca el desarrollo de los últimos acontecimientos, con el cruce de comunicados con el Ayuntamiento de Gijón, que han dejado a su plan contra las cuerdas. Hasta ahora, todo el peso del proyecto "Asturias 2030" ha recaído sobre las espaldas de Orlegi Sports: ha sido el grupo mexicano -el Sporting- el que ha liderado la búsqueda de financiación, y el que planteó un proyecto para reformar el estadio que se fijaba en 150 millones de euros. El autor de ese proyecto era el arquitecto mexicano Fernando Sordo Madaleno, yerno de Irarragorri.