Róber Pier nota "la presión de El Molinón" y defiende a Ramírez: "Jugar de pivote no es ningún invento"

"Estábamos todos cabreados". Róber Pier comparte el malestar de la afición del Sporting tras la derrota ante el Villarreal B. El central rojiblanco, una de las novedades para la visita al Espanyol tras cumplir sanción, invita a pensar en positivo. "Tenemos una oportunidad muy bonita", dice de la opción de disputar al promoción de ascenso, tras reconocer que el equipo nota "la presión de El Molinón y de la clasificación".

Debilidad defensiva. "Estamos intentando responder a esas preguntas también. Mirando qué podemos mejorar individual y colectivamente. Es verdad que llevamos dos partidos recibiendo cinco goles y no es normal. El día de Elche son pocas ocasiones las que tienen, son muy efectivos, pero al final… Seguramente tengamos que poner más concentración en la fase defensiva porque nos están haciendo daño con facilidad".

Arreglarlo con una victoria. "Ganar en el campo del Espanyol sería una victoria muy importante. Sabemos que es complicadísimo. Son una de las plantillas más fuertes de la liga. Lo vemos como una oportunidad, como un partido que quizá nadie cuente con ganar allí. Nosotros sí estamos preparándolo para sacar los tres puntos y volver a engancharnos a tope en el play-off. Pase lo que pase vamos a seguir enganchados, así que intentamos quitarnos esa presión de tener que ir allí como si fuera el último partido del año".

Competición. "Esto suele pasar bastante en esta categoría. El año pasado también sucedió. Estábamos enganchados con el Levante arriba y… Es complicado tener regularidad de resultados. Y este año, más. Todos los equipos están muy igualados. Tres derrotas seguidas serían si perdemos, y seguiríamos ahí. Hay que ver el partido como una oportunidad. Hay que ir con todo por ganar y nada que perder".

Mismos puntos que el play-off. "Se asimila mejor la derrota. A todos nos dolió muchísimo. Fue un impacto. Teníamos la expectativa de ganar, y a todos nos dolió. Los de abajo nos han sorprendido a todos los de arriba. La jornada nos hizo menos daño".

Razón de la derrota. "Ocurrió que ellos salieron mejor. Meten ese gol y se empiezan a encontrar muy cómodos. Nosotros teníamos esa ansia de ganar. Te ves por detrás, no llegas, vas sin energía… Se hicieron con el partido y no supimos reaccionar y al final sufrimos mucho".

Público. "Es normal. Todos estábamos cabreados. Es una impotencia muy grande. El público sentía lo que sentíamos todos. Cuando estás enfadado, reaccionas. Ojalá se les pase, porque les necesitamos. Entendemos la reacción. Fue una desgracia".

Físico y mental. "El otro día es claramente un tema mental más que otra cosa. El físico estamos bien preparados, voluntad tenemos todos al cien por cien. Pero cuando no te salen las cosas bien y el rival está cómodo, entras un poco en bucle. Es la presión de El Molinón y la clasificación. Es normal, tienes que saber convivir con eso e intentar minimizarlo. Tienes que ver las cosas como oportunidades. Nadie contaba con que estuviésemos ahí, tenemos que pelearlo en positivo, es una oportunidad muy bonita. Tenemos una situación privilegiada".

Pivote. "Me encuentro cómodo. He jugado bastantes partidos de pivote. Con doble y trivote. No es nueva ni ningún invento raro. Cuando ficho también es una opción que se me dice. Mi polivalencia es importante para el cuerpo técnico. He jugado de lateral, tercer central…"

Prisas de rival. "Más a estas alturas. Ellos tienen la obligación de ganar. También tienen mucha presión por las expectativas. Tienen un plantillón. No están donde les gustaría. Todo lo que sea que el partido se haga largo y ponernos por delante, nos vamos a sentir más cómodos".