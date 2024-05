El Sporting sigue de cerca a Jesús Bernal: el club, atento a la situación del medio del Racing de Ferrol

El área deportiva del Sporting trabaja en la confección del siguiente proyecto con los dos escenarios sobre la mesa. En ese sentido, el club rojiblanco tiene monitorizados a varios futbolistas que puedan resultar potenciales fichajes con vistas a la siguiente temporada. Uno de los que gustan mucho a los que mandan en el área de fútbol es Jesús Bernal, centrocampista de 27 años que está cuajando una fantástica campaña en el Racing Ferrol, donde acaba contrato el 30 de junio.

De hecho, en la entidad gijonesa han estrechado el cerco sobre este pivote de buen pie, que es indiscutible para Cristóbal Parralo en el club gallego, que pretende su renovación. Pero de momento la ampliación del contrato en el equipo ferrolano sigue sin sellarse, y Bernal gusta mucho a los miembros de la secretaría técnica del Sporting.

A su favor, su impacto en la categoría, rendimiento en el Racing de Ferrol, y la oportunidad de llegar gratis, una condición indispensable si el proyecto sigue en Segunda División por las dificultades económicas que tendrá el equipo rojiblanco para ajustar su plantilla al tope salarial, que volverá a encorsetar el margen de movimiento que tienen en la entidad, que se descargará de fichas importantes. El Sporting no es el único equipo que tiene al medio aragonés en el radar. Hay más. De momento, no se han iniciado negociaciones ni contactos entre las partes. Pero Bernal encaja y está en esa lista de futuribles para reforzar la medular, sobre todo en caso de seguir otro año más en la segunda categoría nacional. Los técnicos deportivos manejan más perfiles para firmar a ese "5" que pueda hacer las veces de ancla. Aunque el de Bernal, jugador de buen pie, técnico, aún en una edad temprana para la demarcación de medio, agrada.

En Mareo asumen que ya sea en Primera o en Segunda División en verano se intuyen movimientos en el centro del campo, que experimentará seguro una profunda transformación. Gio Zarfino y Roque Mesa acaban etapa y en principio apuntan a no seguir en la entidad, aunque sus situaciones se analizarán ya con mayor profundidad cuando termine el curso. Además, está el particular caso de Christian Rivera. Tiene una cláusula de salida, bastante económica, y que en el club pueden ejecutar de forma unilateral si el mediocentro incumple una serie de objetivos de rendimiento. Rivera, que fue clave durante varios meses este curso hasta caer lesionado, tiene un año más de contrato, pero ese corte se podría llevar a cabo este verano, algo que de momento no se ha analizado. Además, tienen contrato Jonathan Varane (2027), Nacho Martín (2025) y Nacho Méndez (2025) con los que se cuenta, salvo imprevistos del mercado, que siempre arroja incertidumbre. Con todo, el club valora hacer dos fichajes para la demarcación de mediocentro. Uno, defensivo. Y otro de corte más ofensivo. Bernal está entre esa lista de candidatos para estos dos perfiles.

Insua, con pretendientes

Insua, con más equipos interesados. Por otro lado, el club rojiblanco continúa negociando la renovación de Pablo Insua, un pilar para el proyecto y que termina etapa este 30 de junio. De momento, las gestiones siguen abiertas sin que se haya cristalizado el acuerdo, lo que propicia que el defensa acumule más intereses conforme la temporada se acerca a su final y varios clubes comienzan a definir su situación. Insua ya ha manifestado públicamente su deseo se seguir en Gijón en varias ocasiones, pero las partes no han alcanzado aún una entente. En ese sentido, el Almería, que ya es matemáticamente equipo de Segunda División tras confirmarse el descenso, como el Granada, que podría perder la categoría este mismo fin de semana, han estrechado su seguimiento sobre el zaguero gallego. Hay otros clubes interesados en el central, de 30 años.

