El Día del Sportinguismo, una fiesta por todo lo alto: "Lo último que queremos es división, los encontronazos se deben solucionar"

No entraba ni un solo vehículo en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo y un montón de aficionados buscaban con desesperación espacios para aparcar en el entorno de la ciudad deportiva del Sporting, abarrotada por momentos porque a la vez se juntaba el primer encuentro de peñas organizado por el club con un derbi crucial entre Sporting y Oviedo de categoría infantil y que también empujó a muchos a seguir la cita. El estreno del “Día del Sportinguismo” tuvo una notable acogida: congregó a unos trescientos seguidores y entre ellos hubo presencia de miembros de dos colectivos: de Unipes, con Gustavo Alonso, su presidente, a la cabeza, confirmando el respaldo al evento de la asociación, pero también se acercaron decenas de miembros de grupos de la Federación de Peñas, cuya dirección no acudió al encuentro social tal y como había anticipado en sus escritos.

La víspera estuvo irremediablemente condicionada por los comunicados lanzados por el colectivo que preside Jorge Guerrero acusando a la entidad rojiblanca de presionar a los presidentes de su colectivo para que estos fueron a la fiesta. Aunque el grueso de los asistentes sí pertenecían al colectivo Unipes, también acudieron más de una decena de peñas de la FPS: Joaquín, de Sariego, Quini, Moracey, Canella, Pleamar, Ribadesella, El Barullo. Pero después reinó la hermandad, en pro del Sporting. De hecho, varios presidentes de la FPS lanzaron mensajes de unidad y en busca de la recuperación de la normalidad en las relaciones entre entidades. "La llamada de Joaquín me hizo ilusión. Sé que hay encontronazos, pero se deben solucionar por el bien del Sporting", clamó Roberto Valle, al frente de la Peña Pleamar. "Vinimos por Joaquín. Lo último que quiere el sportinguismo es división", afirmaba Joaquín Castaño, líder de la Peña Canella.

La fiesta fue para todos y no distinguió de colectivos. De hecho, se distinguió a cuatro peñas con galardones. Dos premios fueron para Unipes, y otros dos para la Federación de Peñas. “Esto es el Sporting. No es un día del club. Es un día del sportinguismo. Ojalá podamos continuar y el año que viene podamos ser más. Esperemos que el año que viene puedan venir muchas más peñas”, proclama después Guerra al término del evento.

La concentración de seguidores fue cada vez más importante conforme se acercaba el mediodía. Guerra y Joaquín Alonso lideraron el evento y dedicaron su tiempo para charlar con los hinchas. Pero la representación del club fue muy importante. Primero, porque hubo varios jugadores: Hassan, Nacho Martín o Florentin Bloch, entre otros, quienes causaron baja para el encuentro ante el Andorra. También de otros cargos del club: Fabio Ruaro, Jorge Morales, o Pepe Acebal, Rubén de Miguel, Carlos Llamas, Paula Martín, entre otros miembros de la estructura, respaldaron la cita. También hubo una amplia representación de veteranos: Eloy Olaya, Redondo, Jiménez, Claudio… “Os agradezco de manera personal el que estén aquí. Me siento tan honrado de gente que lleve tantos años de sportinguismo. Historias de la gente que ha venido de lejos; de León, de Oriente y de Occidente. Esto es el Sporting. No es un día del club. Es un día del sportinguismo. Ojalá podamos continuar y el año que viene podamos ser más. Esperemos que el año que viene puedan venir muchas más peñas”, insistía. “Ha sido un éxito. Ha logrado reunir a sportinguistas para que nos conozcamos. Es el día del sportinguismo. Es un acto que se debería potenciar”, festejaba el líder de Unipes. La mañana juntó conversaciones y anécdotas con juegos, música, comida y buen royo.

Luego, Guerra clausuró el acto con un mensaje optimista. “Que no es quepa ninguna duda que la gente que trabaja en el club lo hace para estar a la altura de los aficionados. El club siempre trata de responder a todos. Igual que me los he contado aquí desde los más pequeños hasta los mayores. Hoy es el día de todo el Sporting. Tenemos confianza en el trabajo y cuerpo técnico de los jugadores. Estamos ilusionados en que con este trabajo somos mucho más fuertes. No sé qué va a pasar con el play- off. Pero me queda esa confianza y saber que juntos somos más fuertes. Nos está saliendo bien y nos va a salir bien. Es algo que tenemos que creer. Juntos y fuertes hasta el final", zanjó.