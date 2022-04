La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el portero de Murcia que dejó en coma a un joven de un puñetazo

El procedimiento judicial del caso 609 avanza. La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Hristo, el portero que golpeó y mandó al hospital al joven Andrés Martínez en la murciana plaza de Santa Isabel en diciembre de 2016. Asimismo, para cada uno de los otros tres hombres que le acompañaban aquel día el Ministerio Público solicita cuatro años de prisión, por su presunta complicidad en unos hechos que dejaron a la víctima con la incapacidad absoluta.

La Fiscalía considera que los cuatro investigados que se sentarán en el banquillo son responsables de un delito de lesiones graves. Además de la pena de prisión, solicita que se imponga una orden de alejamiento en virtud de la cual ninguno de los procesados pueda aproximarse a Andrés Martínez durante un lustro. En cuanto a la indemnización que ha de ser entregada al joven, el Ministerio Público no la precisa en su calificación provisional, y apunta que ésta ha de ser fijada por baremo cuando se dicte sentencia.

La fiscal considera que los cuatro investigados son responsables de un delito de lesiones graves

Tanto Hristo como los otros tres individuos, todos actualmente en libertad, eran entonces empleados del Grupo Temporáneo, al que pertenecía el pub 609, donde arrancó el enfrentamiento de Andrés con estos porteros que desembocó en el puñetazo que llegó a dejar en coma al chico, que ahora tiene 33 años. "No puedo pasar página, no puedo avanzar en mi vida, no sé por qué tanta demora", declaraba el joven en octubre a La Opinión de Murcia. Andrés recibía el alta del hospital el 20 de enero de 2017, más de un mes después de ser ingresado. Desde entonces, sufre secuelas: en 2018, la Seguridad Social le concedía la invalidez absoluta, lo cual significa que está incapacitado para trabajar.

Tendrán dos atenuantes

Y esa demora afectará a la hora de dictar sentencia. Dado que los hechos que se enjuiciarán tuvieron lugar hace casi seis años, se aplicará la atenuante de dilaciones indebidas (se rebaja la pena por la tardanza en celebrarse la vista oral). Asimismo, previsiblemente también se tenga en cuenta otra atenuante, la de reparación del daño, dado que Hristo ha hecho entrega ya de un dinero en concepto de indemnización a su víctima, por las lesiones y las secuelas que tiene.

El abogado de Andrés Martínez, Francisco Adán, está ultimando su escrito con las peticiones de pena tanto al presunto autor material de la agresión como a los tres hombres que lo acompañaban.

El confinamiento, debido a la pandemia de coronavirus, solo sirvió para ralentizar aún más una causa que ya estaba ralentizada de por sí. Cabe recordar que el procedimiento estuvo parado más de un año en los juzgados a causa de un recurso que presentó el propio Adán, porque faltaban dos documentos: las notificaciones de procesamiento a la sociedad del 609 y a su compañía aseguradora, a las que considera responsables civiles. Tras trece meses de parón, la Audiencia Provincial de Murcia resolvió que no era un requisito imprescindible notificárselo personalmente a estas empresas, que bastaba con que lo supiesen sus letrados.