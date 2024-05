Ángel Cristo rompe la relación días después de casarse: "Te has aprovechado de mí”

Sube la tensión en Supervivientes. Continúan las discusiones en el reality de Telecinco. El hambre y la convivencia, que ya van para casi dos meses, afectan más y más a los concursantes que ven, además, como, poco a poco, las posibilidades de ganar el concurso están cada vez más cerca. Estas situaciones límites y el deseo de hacerse con el premio final pasan factura y es por ello que la chispa puede saltar en cualquier momento y afectar a cualquier concursante, mermando incluso aquellas alianzas y amistades que parecían inquebrantables, como la de Ángel Cristo Jr. y Aurah Ruiz.

Y es que si bien es cierto que tanto el hijo de Bárbara Rey como la mujer del futbolista Jesé Rodríguez se han ganado numerosos enemigos en los Cayos Cochinos, ambos habían encontrado el uno en el otro un apoyo importante con el que afrontar las numerosas polémicas vividas en Honduras. Sin embargo, parece que ahora esta amistad se ha roto para siempre dando un giro radical al devenir del programa, tal y como se ha emitido este mismo martes durante la gala de ‘Tierra de nadie’ presentada por Carlos Sobera.

Un simple reparto de las tareas diarias de los arenales terminaba por convertirse en una fuerte trifulca muy subida de tono con cruces de acusaciones incluidos entre ambos protagonistas. Aurah Ruiz estalló contra Ángel Cristo después de que este le comunicara que no saldría a pescar al día siguiente para hacerse cargo de la comida del grupo. Algo que pilló por sorpresa a la canaria y que no le sentó nada bien. “Pero, ¿por qué me toca a mí? ¿por qué me estás obligando a mí? parece que me estás castigando”, decía la superviviente ante la inmediata contestación del hijo de la vedette, que, intentando calmar los ánimos, consiguió todo lo contrario: “Déjame terminar Aurah, como no me dejes hablar me largo. No hay que crear un conflicto de todo, de verdad que mala costumbre”.

Ruptura total

Y es que Aurah no entendía las explicaciones de Ángel ni tampoco parecía querer escucharlas. “Me has exigido a mi por la puta cara eso”, le empezaba recriminado la superviviente a Ángel. “No seas Pinocho que soy Pepito Grillo, la voz de la conciencia. Tú has dicho y exigido”, añadía la mujer de Jesé Rodríguez cada vez más enfadada. “Las mentiras no las aguanto. ¡No las aguanto! ¡Gobernador! Tú a mí así no me hablas, ni lider ni lídor”, gritaba Aurah ante la injusticia que según ella estaba viviendo. “No me grites, yo no te he hablado mal”, se defendía mientras tanto Ángel Cristo aparentemente tratando de evitar cualquier conflicto, algo que no logró. “Esos gritos, de verdad siempre hablando por encima de la gente y no dejando hablar”, terminaba por apuntar el hijo de Bárbara Rey cabreando aún más a la canaria y haciendo explotar la trifulca.

“Que me dejes hablar, que te grito porque no te callas ni debajo del agua. ¡Pinocho y payaso!”, le soltaba ella a él. “No te he mentido en nada. Te he dicho que te aguanten en tu casa niña maleducada e insoportable. No vengas luego a hacerme la pelota” le advertía por su parte Ángel. “Ya no porque te estas riendo en mi puta cara y te has aprovechado de mí”, sentenciaba Aurah.