Bárbara Rey sentencia a la novia de Ángel Cristo: "Es la más falsa del universo"

Después de las declaraciones que hizo Ana Illas, pareja de Ángel Cristo, atacando a Bárbara Rey y echándole la culpa de muchas situaciones negativas por las que tuvo que pasar su hijo, la vedette no se podía mantener al margen. En el último programa de Fiesta, Rey declaró en palabras de Pipi Estrada, el cual aseguró que le había dicho todo lo que iba a revelar durante una conversación de madrugada.

"Hemos sufrido tanto mi hija y yo por culpa de Ángel que solo quiero que nos dejen vivir tranquilas", asegura Estrada que le contó Rey, sobre cómo es la relación entre madre e hijo y si hay alguna forma de remediarla. Sobre el hecho de que Ángel esté adquiriendo fama por su participación en Supervivientes, explicó que no se pueden olvidar de donde salen. "Estos dos están ahí porque es el hijo de Bárbara Rey, que no olviden esto y que sean un poco más agradecidos".

También señaló que, pese a que tenga esa relación de odio con Ángel, no le desea el mal, todo lo contrario. "Cuanto más feliz sea mi hijo, más tranquila vivo yo, así no tengo que soportar la presión a la que me sometía económicamente", afirma, añadiendo qué gran parte de los problemas también surgen por lo que manipula Ana Herminia. "Su hijo está guionizado por Ana y ella marca los tiempos de esta relación", comentaba Estrada.

Por último dejó claro lo que pensaba después de las declaraciones de Ana y rechaza el posible acercamiento que se insinuó hace poco. "Esta mujer es la más falsa del universo y lo siento por mi hijo que lo va a pagar muy caro. Nunca he sentido tanta vergüenza como el día de la boda en televisión. Yo no he bloqueado a nadie, están mintiendo, a mí si me han bloqueado ellos, por lo tanto, que cuenten la verdad. Ahora mismo no siento ni frío ni calor, es como si mi hijo fuera otra persona".

Las duras palabras de Ana Illas

Recientemente y de vuelta en España, Ana Herminia no se ha quedado callada y ha respondido a Bárbara Rey con mucha dureza. "Me dijo cómo se estaban portando conmigo y no quise desestabilizarlo", señalaba a '¡De Viernes!', explicando si Ángel le había preguntado sobre su madre. En el programa también quisieron saber si Ángel está dispuesto a acercarse de nuevo a su madre, a lo que su pareja dijo que de momento, no que "se cruza y no hay vuelta atrás".

También quisieron conocer el aspecto contrario, el de Bárbara Rey y lo que puede hacer para arreglar la situación. "Callarse un poquito", sentenció. Además, la novia de Ángel Cristo explicó la intención que tenía en el momento que hizo su primera intervención pública. "Yo hice la entrevista porque cuando Ángel habló y la otra lo tachó de loco, hice la entrevista para ver si le tocaba el corazón. Yo tenía la esperanza de que llegara el perdón, un perdón que nunca llegó''.

Por último, Ana Illas dejó un mensaje para Bárbara Rey. ''Eso le diría, que deje de poner a mi hija en las pantallas de televisión, basta ya, es ilegal, quiero que lo entiendas''.