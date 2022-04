Conocido como "hobbit" por su pequeño tamaño, nuestro antepasado Homo floresiensis no se habría extinguido cómo se piensa: podría seguir vivo, oculto en la isla de Flores, en lo que ahora es Indonesia. Podría haber sobrevivido hasta hoy como un gran simio, explicando así las apariciones de un "hombre-mono" en Flores, que en realidad podrían ser avistamientos del antiguo ancestro humano.

El “hombre de Flores” o Homo floresiensis, un extraño antepasado humano que asombra a los científicos por sus pequeñas dimensiones, podría no estar extinto: una polémica hipótesis planteada por el antropólogo Gregory Forth en su último libro sugiere que individuos de esta especie podrían haber sobrevivido en la zona de Indonesia, siendo confundidos con una variedad de simio. Para otros especialistas, la teoría es tan descabellada como improbable.

De acuerdo a lo explicado por Forth en un extracto de su libro, titulado "Between Ape and Human: An Anthropologist on the Trail of a Hidden Hominoid", la subsistencia del Homo floresiensis explicaría algunos extraños fenómenos ocurridos en la isla de Flores, donde se han reseñado apariciones de un supuesto “hombre-mono”. Para el científico podría tratarse en realidad del “hombre de Flores” o "hobbit".

Un extraño y pequeño humano

Homo floresiensis es considerada una especie extinta del género Homo. Se ha catalogado como una variedad extraordinaria por su diminuto cuerpo, con una altura de alrededor de un metro, un peso que habitualmente no superaba los 25 kilogramos y un cerebro más pequeño con relación a otros ancestros humanos.

Descubierto en 2004, el "hobbit" ha suscitado diferentes polémicas en cuanto a la fecha de su aparición y extinción. En principio, se pensó que había vivido hasta hace 12.000 años en la isla de Flores, pero nuevas investigaciones proponen que en realidad la fecha de extinción del Homo floresiensis se ubicaría hacia 50.000 años atrás, en el momento de la expansión del Homo sapiens en esa región de Asia.

Testimonios asombrosos

Más allá de esta discusión científica, la idea de Forth es mucho más inquietante: postula que nadie posee certezas sobre la fecha de extinción del “hombre de Flores”, por lo tanto podría ser factible que aún siga vivo. En su libro, el antropólogo menciona una entrevista con un hombre que aparentemente se deshizo del cadáver de una criatura que no podía clasificar como un mono, pero tampoco como un ser humano.

La pequeña criatura tenía pelo lacio de color claro en todo su cuerpo, una nariz bien formada y un trozo de cola, según se indica en un artículo de Live Science. A lo largo de los años, Forth recopiló 30 relatos de testigos oculares de criaturas similares. Según el investigador, las descripciones de los habitantes de la región coinciden con las características del Homo floresiensis.

Un origen desconocido

¿Puede ser posible que Homo floresiensis haya sobrevivido hasta la actualidad? Para otros científicos, la teoría de Forth no puede considerarse con seriedad. Afirman que en una zona densamente poblada en todos sus sectores como la isla de Flores es casi imposible que un primate de esas características haya pasado desapercibido durante tanto tiempo.

Lo cierto es que hasta el momento nadie puede confirmar la procedencia y la evolución de este diminuto humano, que era un fabricante de herramientas de cerebro pequeño y pies grandes. Mientras algunos especialistas creen que Homo floresiensis coexistió con los primeros humanos modernos, otros piensan que la evidencia de la fauna indica que ocurrió un cambio ambiental hace unos 60.000 años, alterando el paisaje de la región asiática. Esto provocó que el “hombre de Flores” migrara a otros lugares de la isla, para buscar alimento en hábitats más adecuados y, en consecuencia, lograra evitar su encuentro con el Homo sapiens.