El gesto de un tronista de MYHYV que ha conseguido revolucionar las redes sociales

Efrén Reguero, actual tronista del programa de Cuatro, Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV), ha tenido un gesto en sus redes sociales que no ha pasado nada desapercibido por sus seguidores, y es que junto a su amigo ha querido mostrar a través de su cuenta de Instagram "un poco de sus raíces, de Andalucía, de el sur". Y sin vergüenza alguna se ha lanzado a cantar la canción "No hay quien la aguante" de Bernardo Vázquez.

Son varios los vídeos en los que se puede ver al malagueño disfrutando y cantando junto a su amigo y, es que no hay duda de que el tronista ha pasado un buen fin de semana. Reconoce no tener una gran habilidad para cantar, pero confiesa que se encuentra en un muy buen momento. "Peor no podemos cantar, pero nos da igual somos felices así" es el mensaje con el que el tronista ha querido acompañar los divertidos vídeos.

Pero este animado momento, ha conseguido revolucionar las redes sociales ya que son muchos los que se han preguntado si la letra de la canción tendrá un mensaje oculto, ya que se puede ver al malagueño cantando en varias ocasiones: "Que tengo a mi vera a la mujer que yo más quiero". Como era de esperar, sus seguidores no han pasado por alto esta posible pista de Efrén.

Y es que en estos momentos la final del tronista ya tiene fecha y además está muy cerca. Diez años después de su primera parada por el programa de Cuatro, el próximo 24 de julio, miércoles, Efrén decidirá a qué pretendiente de las que tiene ahora mismo sentadas en su bando elige para "compartir su vida".

Existe la posibilidad de que Efrén se vaya solo de 'MYHYV', pero quizá esta canción sea una prueba de que el malagueño se irá junto a una de sus pretendientas.Y puede ser, que el motivo por el que se ve al tronista tan feliz es que su corazón esta ocupado.

Pero por el momento, a sus seguidores no les queda más remedio que esperar a su esperada final para ver cuál es el desenlace de esta historia.