Así reaccionan las fans a la despedida de Erkenci Kus: "Sigo en bucle todavía"

Si en algo se diferencian las series latinas que los espectadores estábamos acostumbrados a ver en los años 80 y 90 de las telenovelas que a día de hoy conquistan a la audiencia más joven normalmente desde canales femeninos, es que ya no son historias interminables que dividen en cientos de miles de capítulos. Antes de que empieces a ver una de estas ficciones ya sabes perfectamente cuándo va a acabar y de cuántos capítulos se compone. Eso tiene su parte positiva (que es evidente) pero también negativa: cada capítulo es un capítulo menos que pueden disfrutar los fans de este tipo de ficciones.

Ayer la serie que llegó a su final en Turquía fue Erkenci Kus, la telenovela turca que emite Divinity hasta ahora y que tenía como protagonista al actor Can Yaman, uno de los más seguidos de los últimos años y que ya cuenta con una legión de fans en España. Esta serie fue la confirmación (después del éxito de Kara Sevda) de que las ficciones de origen turco tenían una buena entrada en nuestro país.

Pero ¿cómo han visto el final los espectadores? Pues hay opiniones para todos los gustos. "Sigo en bucle, no puedo pensar en otra cosa", confesaba una de las espectadores ayer por la noche en Twitter (el final de la serie fue lo más comentado en España en esta red social durante horas). "Es el sí más real que va a traspasar la pantalla más real que vais a ver en vuestra vida", afirmaba otra espectadora.

Lo cierto es que aunque el final se emitió en turco fueron muchas las españolas que siguieron a través de internet el final de esa serie. "Que no entiendas el idioma no significa que no entiendas el lenguaje del amor y lo que vemos nos basta", afirmaba otra de las que siguen cada día de manera puntual esta serie. Muchas recordaban que en este momento la carrera como actor de su protagonista va a sufrir un parón como consecuencia de su obligación de hacer la mili en los próximos meses.

El único consuelo que les queda a todas estas seguidoras (al menos a las que la ven en España), es que ahora pueden incorporarse a la emisión que hace Divinity en nuestro país y así van a tener más capítulos que ver hasta que la serie acabe del todo también en nuestro país en donde, a buen seguro, en cuanto acabe esta serie habrá otra que podrán seguir.