Uno de Los Lobos de Boom, enfadado por lo que tuvo que vivir en un cine tras ganar el bote

La precariedad laboral en el mundo del cine es algo que ya no sorprende a casi nadie. En este tipo de establecimientos cada vez hay menos ingresos y, por ello, cada vez se recorta más. Y eso tiene efectos negativos en lo que a servicio al cliente se refiere. Estas consecuencias las vivió en sus propias carnes uno de Los Lobos de Boom: el más aficionado al celuloide de todos los que formaban este grupo de amigos que consiguieron hace apenas unos días hacer historia de la televisión llevándose un bote millonario.

Zapata (que colabora con varios medios e incluso tiene un blog en el que habla del cine), utiliza de forma habitual su cuenta de Twitter para dar recomendaciones de películas que le han gustado. Ahí también se mantiene en permanente contacto con sus seguidores, que no son pocos después de que se pasara más de dos años desactivando bombas en el programa concurso de televisión más seguido de los últimos años.

Es por eso que no es extraño que Zapata se desahogue en redes sociales. Ayer domingo lo hizo desde el cine de Huarte, en Pamplona. "En vista de que para comprar mi entrada tengo que hacer la kilométrica cola de las palomitas porque no tienen una taquilla atendida por un empleado solo para entradas me voy a ver la misma película a los cines Golem La Morea. Muchas gracias", argumentaba Zapata haciendo hincapié en su defensa de la necesidad de que se contrate a trabajadores.

De hecho ante la respuesta de un usuario de Twitter que le decía que "la opción B es comprarla desde el móvil y esperar la cola para las palomitas", Zapata aseguró que "prefiero que me la venda un empleado o empleada del cine. Manías que tiene uno", afirmó.

Su comentario no pasó para nada desapercibido. Decenas de personas le contestaron generando un interesante debate en la red. "Luego se quejan de que no vamos al cine. Las entradas caras, ningún trato humano y tienes que pelearte con la máquina expendedora", afirmó uno de los que leyó el comentario de Zapata. "En casi todas las grandes capitales ahorran puestos de trabajo", enfatizó otro. "Eso está pasando en muchos cines, cuando te vas a sentar en algunos el asiento está lleno de palomitas porque ya ni limpian", argumentó por su parte un tercero. Una buena ocasión para abrir un debate que según muchos aficionados al cine es cada vez más necesario.