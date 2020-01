Una concursante de Gran Hermano confiesa su grave problema de salud y preocupa a sus seguidores

En no pocas ocasiones la televisión frivoliza o incluso banaliza los problemas relacionados con la alimentación. En el mundo de la imagen parece que los desórdenes alimenticios no importan o no son considerados algo grave. Sin embargo una participante de Gran Hermano que estos días está dentro de la casa de Guadalix de la Sierra participando en un formato conocido como "El Tiempo del Descuento", la colaboradora de Sálvame Anabel Pantoja, está consiguiendo que estos días en la pequeña pantalla se hable más de alimentación. Y lo está haciendo después de confesar los problemas que padece y que la han llevado incluso a ser sancionada por el programa.

Todo empezó hace días cuando se descubrió que la joven había accedido al concurso incumpliendo una de sus normas: llevaba comida escondida entre sus ropas. Ninguno de los participantes de este reality puede llevar nada del exterior que no haya sido autorizado previamente. De hecho la organización hace mucho hincapié en esta norma cuando explica la mecánica del concurso y lo hace por varias razones pero sobre todo porque los propios habitantes de la casa tienen que hacer determinadas pruebas para conseguir comida.

Una vez que fue "pillada" Anabel Pantoja confesó que no era la primera vez que le sucedía algo así y que cuando se sentía tensa o estaba atravesando un mal momento personal comía en exceso. Un desorden alimenticio relacionado con el estrés que padece mucha gente y del que ahora el gran público empieza a ser consciente en buena manera gracias a lo que sucedió dentro de la casa de Guadalix.

El Tiempo del Descuento es el programa que Telecinco se ha sacado de la manga para evitar el boicot que los anunciantes habían hecho a Gran Hermano. El mítico reality no estaba pasando por su mejor momento. La judicialización de un supuesto caso de abuso sexual que tuvo lugar dentro de la casa se produjo justo en el momento en el que se estaba emitiendo la nueva edición de la versión Vip del formato y obligó a Mediaset a cambiar sus planes para no tener que seguir sorteando el boicot.

De tal manera que no se emitió a continuación la versión Dúo del formato que tenían previsto, se adelantó la emisión de la Isla de las Tentaciones y además se creo esta especie de Gran Hermano mixto que se ha dado en llamar El Tiempo del Descuento y que de momento tiene buenos datos de audiencia.