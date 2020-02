"La hemos mandado a la hoguera": aluvión de críticas tras el abandono de una colaboradora de Sálvame

Que Sálvame no es un programa en el que resulte demasiado fácil trabajar es algo que parece más que evidente a la vista de las broncas que se montan cada tarde en el plató más famoso de la televisón en España. Es algo más que evidente que los colaboradores están sometidos a una doble tensión: por una parte la de tener que informar sobre personajes más o menos conocidos y comentar la actualidad sin caer en ninguna trampa y, por la otra, tener que soportar que ellos mismos sean, de vez en cuando, el blanco de todas las miradas y de todas las críticas.

En este caso esta semana le volvió a tocar a Lidia Lozano. Una de las colaboradoras con más caché del programa del corazón (sobre todo por la gran cantidad de años que lleva ejerciendo la profesión de cronista rosa). Una información acerca de la hija de Antonio David Flores (ex de la hija de Rocío Jurado y actual colaborador también en el programa Sálvame), hizo que todos volvieran a dudar de las fuentes de Lozano.

Tanto que hubo incluso quién, a juicio de muchos espectadores del formato, se pasaron de frenado. Entre ellos el ex Mujeres y Hombres y Viceversa Rafa Mora. El joven, no contentó con ridiculizar a Lozano, acabó recordando otra información que dio en el pasado Lidia y que fue falsa. Algo que no sentó bien a la colaboradora, que abandonó el plató dando gritos.

Fueron pocos los que salieron en defensa de Lozano. Pero sí hubo algunos. Entre ellos su compañera de profesión Gemma López. Fue ella quién, de hecho, aseguró que se habían pasado con Lozano. "La hemos mandado a la hoguera. Todos nos hemos equivocado alguna vez y con nadie se ha reaccionado como con Lidia, es tremendo", aseguró.

Lo cierto es que el tema de Lozano sirvió para rellenar buena parte de la tarde de Sálvame y a juzgar por todo lo que quedó pendiente y lo que esta noche se vivirá en la versión Deluxe del formato es más que probable que el caso siga dando que hablar y que en los próximos días se siga poniendo en duda alguna que otra información de la misma periodista que no parece estar pasando su mejor momento al menos dentro del programa más famoso de las tardes de Telecinco que ya lleva más de cinco años en emisión y ocupando casi cinco horas diarias.