El cambio de look de Can Yaman enciende a sus fans: "Estabas más guapo antes"

No siempre llueve a gusto de todos. Eso es lo que le ha pasado a Can Yaman, actor de Bay Yanlis, con el look que ha mostrado en su última fotografía publicada en Instagram. Y es que el "outfit" elegido por el galán turco no ha gustado a todos sus seguidores: "Estabas más guapo antes".



En la imagen que ha publicado Can Yaman se le puede ver con unas gafas oscuras, camisa azul marino desabrochada hasta el pecho y un collar ancho. Lleva el pelo corto, como acostumbra últimamente y barba de varios días perfilada.



En la fotografía, Can Yaman sale comiendo un aperitivo y apoyado en la barra del bar junto al también actor otomano Serkay Tutuncu, por lo que todo hace apuntar a que se trata de un fotograma de Bay Yanlis, la última serie del galán turco que está causado furor en la televisión de su país.



Como es habitual, la publicación ha generado centenares de reacciones entre sus fans. Hay que decir que la inmensa mayoría de los comentarios son positivos. "Estáis muy guapos", aplauden los seguidores, en su mayoría mujeres.





Si bien, hay alguno a quien no le ha terminado de convencer el nuevo look mostrado por Can Yaman. Y así se lo ha hecho saber.ha afirmado el seguidor, que se ha llevado algunas críticas del resto de la legión de "followers" con los que cuenta el actor de telenovelas. . De hecho, los datos de audiencia de su última telenovela, Bay Yanlis, están siendo rompedores en Turquía. Tanto es así, que son muchos los seguidores del actor turco que cuentan las horas para que la serie se emita en sus países . EPor el momento, poco se sabe de si hay abiertas negociaciones. Tampoco para que llegue a España, donde Can Yaman también cuenta con un buen número de fans.Su éxito fue tal, que hasta fue necesaria la presencia de la Policía Nacional para que el galán otomano pudiese moverse con relativa normalidad por los platós televisivos. Además, la audiencia también refrendó este éxito, dándole importantes cuotas de pantalla.