Ser un personaje conocido no es nada fácil en el mundo de las redes sociales. Y menos, evidentemente, si trabajas en un programa como Sálvame que se dedica constantemente a criticar la vida de los demás. Eso es algo de lo que le sucede a Belén Esteban. La exnovia de Jesulín de Ubrique lleva años siendo el gran atractivo de Sálvame pero su paso por el programa más conocido del mundo de la televisión (del que hace unos días no se descartaba su marcha), lleva aparejado también que en no pocas ocasiones las redes sociales se ceben con ella.

De hecho sólo hace falta pasares por la cuenta oficial de esta colaboradora en Instagram o en Twitter para darse cuenta de lo que está sucediendo. Normalmente arropados por el anonimato son cientos los usuarios de este tipo de redes que cargan contra Esteban utilizando incluso el insulto o llegando a enfrentarse a otros usuarios que piden que, en caso de que no te guste cierto personaje, dejes de seguirlo en redes sociales o de verlo en televisión.

El caso es que en este sentido desaparecer de las redes sociales tampoco es una opción para estos personajes. Belén Esteban no puede olvidar dos cosas: que es un personaje público y vive de ello y que por lo tanto las redes (tanto Instagram como Twitter en este caso) le permiten estar más cerca de la gente. Y que, no menos importante, Esteban también ha impulsado varias marcas y cobra importantes cantidades de dinero por utilizar sus redes como escaparate publicitario.

Lo cierto es que últimamente el apoyo de Esteban a la Pantoja después de la polémica desatada por Kiko Rivera y la herencia envenenada de su padre no ha hecho más que enervar los ánimos en redes sociales. De hecho son muchos los que comparan el caso de lo que está sufriendo Kiko con lo que sufrió en su día la Esteban con Toño Sanchís, el representante que estafó a la exnovia del torero. “No puedes hablar así Belén”, le aconsejaba hace días una usuaria de redes sociales.

Habrá que ver si en un futuro y debido a esta lapidación pública en redes que denuncian muchos seguidores de la Esteban esta decide hacer como otros famosos y acaba eliminando los comentarios en sus publicaciones o restringiéndolos de alguna manera para que no sean sus detractores los que puedan llenar las redes sociales de mensajes de odio o contra su persona o contra las marcas que ella misma promociona.