Con la presencia de Charo Vega en el plató de 'Sálvame' para hablar de Carmina Ordóñez y del sufrimiento que vivió con Ernesto Neyra, los rumores de un posible affaire entre Kiko Hernández y Carmina cobran más importancia que nunca.Reconociendo que él mismo acompañó a la madre de Francisco y Cayetano Rivera a la entrega de unos premios por la maravillosa relación que existía entre ellos, Kiko no puede evitar ponerse algo tenso cuando se trata el tema de algo más que una amistad entre ambos.

Siempre muy discreto con su vida privada, Kiko deja claro que no hablará de ese tema porque Carmina ya no está entre nosotros.Mientras Lydia Lozano asegura que Carmina tenía especial simpatía por el colaborador de televisión, la propia Charo afirma que ambos pasaron una noche juntos. Sonrojado e incómodo, Kiko quiere cerrar el tema asegurando que no va a contar nada porque no lo ha hecho en veinte años y no tiene por qué hacerlo ahora.Conocedoras de la existencia de estos rumores, tanto Lydia Lozano como Carlota Corredera aseguran que entre el equipo del programa de 'A tu lado' se comentaba que Kiko Hernández y Carmina Ordóñez podrían haber tenido algo más que amistad.