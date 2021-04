Rocío Carrasco continua el tremendo relato de su relación con Antonio David Flores. Este domingo, Telecinco emite los capítulos 4 y 5 de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en la que se profundiza en el momento en el que decide divorciarse del padre de sus hijos, cuando le amenaza con un vergonzoso "te vas a cagar", según su testimonio. Es entonces cuando irrumpe el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, al que el padre de sus hijos contrata para "aislarla del mundo". Ambos crean la revista Dígame, vergonzoso panfleto en el que se proferían todo tipo de insultos hacia personajes populares como María Teresa Campos o la propia Rocío Carrasco.

Tras semanas de especulaciones sobre la naturaleza del acuerdo de Rocío Carrasco con 'La fábrica de la tele', productora del documental, sus productores ejecutivos han querido aclarar, mediante un comunicado leído por Carlota Corredera, que la hija de Rocío Jurado no pidió dinero por exponer su testimonio en Telecinco, pero que, por su esfuerzo, se le quiso pagar lo que suele ser habitual en espacios de las mismas características. Mediaset ha desmentido en las últimas semanas los cachés que se han publicado y otras informaciones aparecidas, como que Irene Montero conoció su contenido antes del estreno.

Estas explicaciones falsas son las que daba Antonio David sobre su separación con Rocío Carrasco: "éramos tres comiendo del mismo plato. Me puso tantos cuernos que la ganadería de Sepúlveda se quedaba corta" #RocíoVerdad3 pic.twitter.com/o0d4rXTsus — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) 4 de abril de 2021

De las declaraciones en la televisión al accidente de tráfico

-"El momento de 'Tómbola' en el que dice que había muchos hombres con los que fui infiel es pura misoginia. Me sentí como si estuviera en una carnicería y me fueran cortando trozos. Era mentira tras mentira".

-"Mi familia culpó a Fidel del accidente y le echaron del hospital porque pensaron que yo no iba a salir viva. Si no, no tienen cojones para hacerlo. Eso no se hace con nadie".

-"Mi padre, José Ortega Cano y Juan de la Rosa sacaron a Fidel de mi casa. Y no tenían derecho para hacer eso".

-"Antonio David se presentó en el hospital porque era hacer dinero. Y nadie de mi familia tuvo huevos de impedírselo".

-"Desde el momento del accidente, la relación con mi padre cambia durante un tiempo bastante grande. Por determinadas actitudes que tuvo, que no voy a relatar porque no le dejarían en buen lugar, estuve un tiempo sin hablar con él. Y por encima de todo, era mi padre".

-"Rodríguez Menéndez era terrorífico y a este señor le viene como anillo al dedo. Le utilizó para llevar a cabo lo que quería. Era una situación terrorífica, de no dormir por la noche. Nosotros no sabíamos lo que nos podía pasar".

-"Con toda esta barbarie, todo el que estaba a mi lado, desaparece. Todos menos Fidel, que no pudieron con él. Le relacionaron con la mafia y la trata de blancas para que cogiera las maletas y se fuera, pero no lo hizo".

-"Antonio David siempre ha sido un puto cobarde, poniendo a personas a decir cosas que él no se atrevía a decir para que yo fuera a por esas personas y él quedara impune".