El local actualmente está "trasapasado" según figura en la información que ofrece Wikipedia de los establecimientos por los que pasó Alberto Chicote con su mítica "Pesadilla en la cocina". A pesar de todo el cambio de dueños no parece que haya sentado demasiado bien a este establecimiento. O no era lo único que se necesitaba para levantar el negocio a juzgar por lo que piensan hoy los clientes de La Zapatería, en el barrio Sol de Madrid.

Alberto Chicote visitó el local (o al menos fue cuando se emitió el programa) en el año 2013. Lo vieron más de dos millones y medio de personas. Hace seis años. Por aquel entonces la opinión de los clientes del establecimiento no era nada buena. Había quejas por los platos y por el personal. Unas quejas que (tal y como se desprende de los comentarios que cientos de estos clientes han dejado en páginas de internet) no han ido a mejor.

"No comería jamás en este restaurante. No nos intoxicamos de milagro, que asco de comida. El local es sucio, hasta las cucarachas habitan allí, que cerdos€", señaló el último cliente que dejó un opinión sobre el local. No fue el único disgustado. "Vaya desengaño y desastroso el restaurante. Debería actuar pronto sanidad", matizó otro. "He ido varias veces. Aunque la comida es bastante mediocre siempre lo hemos pasado muy bien con los guitarristas improvisados que habitan allí junto a los camareros, no lo recomiendo para comer", sentenciaba por su parte un tercer comensal que hacía hincapié en que el local es un lugar "cutre con encanto".

"Nos sacaron una tapa de tortilla más seca que la mojama. Las cañas bien. Mi amiga empieza a recordar que le suena de Pesadilla en la Cocina y que ella no se come la tapa. Ya al ver al dueño nos dice que salió en el programa de televisión así que nos vamos de allí. Vimos el programa y entendimos todo", resumía otro.

La gran pregunta ahora para los fans de Chicote y de este formato que arrastra miles de personas es cuándo se va a emitir la nueva temporada de Pesadilla en la Cocina. El propio cocinero ya dijo en sus redes sociales que el programa estaba ya grabado y editado pero faltaba la decisión de los directivos de La Sexta. Puede que septiembre, con la vuelta del nuevo año, sea el momento idóneo para plantearse la vuelta. Habrá que esperar.