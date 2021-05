María Teresa Campos ha vuelto este viernes a 'Sábado Deluxe' y lo cierto es que la hemos visto muy contenta por este regreso al programa del que salió a las malas con Jorge Javier Vázquez en su penúltima entrevista. La comunicadora ha hablado con nosotros y nos ha confesado cómo se encuentra con toda la polémica que ha suscitado el documental de Rocío Carrasco.

María Teresa Campos, tajante, asegura que el paso que ha dado Rocío Carrasco era necesario: "Rocío necesitaba eso y las personas que la queremos también necesitábamos que lo hiciera. Nada más". La presentadora afirma estar muy orgullosa de que por fin se haga justicia con la hija de la más grande: "muy contenta, muy contenta".

María Teresa Campos ha hablado sin pelos en la lengua sobre el documental de su querida Rocío Carrasco. La comunicadora se ha mostrado más valiente que nunca y por fin ha explicado abiertamente cuál es su opinión al respecto. Y ha tenido para todos, porque ha hablado de Rosa Benito, Ana Rosa Quintana y hasta del mismísimo presidente, Pedro Sánchez.

Sobre Rosa Benito, María Teresa Campos ha dado a entender que se convirtió en Rocío Jurado cuando empezó a colaborar en 'Sálvame Diario': "Te voy a pedir a ti un favor, cuando estuve de defensora de la audiencia aquí venía una persona, que venía echa polvo, una persona que trabajaba en el programa, estaba fatal porque decía que estaba sin dinero porque... sí, Rosa Benito, yo no la nombro. Entonces le dije 'sabes lo que te pasa, que rocío jurado eres tú' y no me acuerdo que dijo. Yo creo que debe callarse ya, no me interesa hablar de ella, pero ha cogido una manía de decir que no conozco a Rocío Jurado".

En cuanto a que Rocío Flores esté en 'El programa de Ana Rosa' parece que no le gusta en absoluto porque ha asegurado que: "Ahora está trabajando y es famosa, que ese es otro tema, cada uno es libre de hacer lo que quiera, como si tu quieres contratar en tu programa a alguien muy fuerte...".

María Teresa Campos tampoco ha querido pasar la oportunidad de seguir enviando dardos a la familia Mohedano, en concreto a Amador Mohedano del que ha dejado entrever que se quedaba con dinero de su hermana. La comunicadora ha contado que en unos especiales que presentó en TVE, Rocío Jurado le comentó 'ya podíais pagar un poquito' y ha asegurado que le pagaron 3 millones de pesetas... dejando entrever que su representante, su hermano, se quedó con el dinero

En cuanto a la entrevista que ha protagonizado junto a su hija Terelu, explica entusiasmada: "A mí me encantó, a mí me encantó la entrevista que hace la entrevista a ella y a mí me encantó porque sabía que iba a quedar bonito, las fotos han salido preciosas y ya me voy a mi casa".

María Teresa confiesa que pasó mucho miedo cuando su hija mayor pilló la Covid: "Muy mal, muy mal porque me asusté mucho, pero luego tenía que darle yo ánimos a ella porque tenía yo más miedo que ella, ¿no? y nada, afortunadamente le ha ido muy bien porque era muy leve y yo no tengo nada más que dar gracias a dios porque tengo una familia muy grande y a ver si dios quiere que esto acabe pronto, volvamos a la vida normal a salir, a tomar el sol".