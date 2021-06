El documental de Rocío Carrasco no ha terminado y contará con una segunda parte. La hija de Rocío Jurado volverá a hablar en un formato de corte similar y titulado en esta ocasión 'En nombre de Rocío'. Durante la emisión de la entrega extra de 'Contar la verdad para seguir viva' con la protagonista en plató, Carlota Corredera anunció esta segunda parte, que ya cuenta con un adelanto con imágenes de Rocío en su regreso a Chipiona: "Pensaron que Chipiona les pertenecía, pensaron que su desprecio quedaría impune, pensaron mal", rezaban los títulos, que añadían: "Y creyeron que la más grande no se dio cuenta".

La primera temporada del documental finalizó con una entrevista final en Telecinco, que ha sido muy comentado en la cadena. Bueno, no en todos los programas, pues "El programa de Ana Rosa ha decidido" no comentar nada sobre la entrevista que concedió ayer por la noche y que fue conducida por Carlota Corredera.

En alguna ocasión se ha comentado como desde la tertulia del documental se criticaba al programa que presenta la periodista para criticar algunas "prácticas periodísticas". La presentadora de Sálvame ha señalado en varias ocasiones a Ana Rosa y su programa y no ha tenido pelos en la lengua para lanzarle algún mensaje personal en pleno directo.

Pero, ¿cuál ha sido la respuestas de Ana Rosa? no hacer ningún tipo de mención a la entrevista ni al documental de Rocío Carrasco en los últimos programas, algo que ya venía haciendo en entregas anteriores. Esta decisión ha sido criticada y aplaudida a partes iguales por el público. Veréis la caída de audiencia", decía un usuario en Twitter. La mejor contestación sin duda", 2Muy bien hecho por fin un programa que no le baila el agua bravo Ana rosa", "Bravo..por fin coherencia!!!", comentaban otros.

Telecinco anuncia el futuro de Rocío Carrasco

"Se creían que no iba a venir por las condiciones en las que estaba. No tengo que conquistar Chipiona, solo tengo que venir y lo he hecho", expresa Rocío en el adelanto, haciendo alusión directa a algunos de sus familiares, que serán el centro de estas nuevas entregas.

"¿Ha llegado el momento de explicar por qué no tienes relación con Amador, con tus hermanos Gloria y José Fernando, con Ortega Cano y con Rosa?", pregunta la redactora a Carrasco, a lo que ella responde con un rotundo "sí" a todo. El tráiler también avanza que el programa llegará en otoño de este año.