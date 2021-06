Hace 75 días, el 21 de marzo del 2021, Rocío Carrasco dejaba a la audiencia de Telecinco en estado de ‘shock’ al revelar que había intentado suicidarse tras haber sufrido, según su testimonio, abusos psicológicos y físicos durante 25 años a manos de su expareja, Antonio David Flores. Era el impactante episodio cero de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, primero de los 13 en los que la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco ha ido desgranando, con doloroso detallismo, el infierno de los malos tratos; una colosal detonación cuya onda expansiva ha reabierto el debate social de la violencia machista en España en un momento especialmente grave, pues solo en mayo de este año se ha registrado el asesinato de siete mujeres.

Desde el inicio de la docuserie, Telecinco ha explotado cada momento del programa, que ha estado en todas las bocas de la mayoría de los españoles a lo largo de todas esta semana. Rocío Carrasco ha encontrado seguidores y detractores a partes iguales. Lo que no cabe duda es que su discurso ha llegado a todos los rincones de la sociedad, ya siguieran la serie o no, La hija de Rocío Jurado se ha convertido en todo un símbolo. Cuando uno pienso en el documental, una imagen icónica aparece rápidamente en la cabeza. Se trata de ese inolvidable traje-pantalón fucsia que ha lucido a lo largo de las trece entregas de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Pero, ¿cuánto cuesta esa prenda? Y, ¿de dónde es? Demasiadas líneas, demasiadas… se han escrito sobre el caro (655 euros), aunque de hechura “común/universal”, traje pantalón de color fucsia (tonalidad con un sinfín de simbologías: liberación femenina, resurrección, esperanza…) que Rocío Carrasco lució, semana tras semana, en su mediático serial: un “dos piezas” que recuperó por enésima vez las virtudes del pantalón palazzo (Jean Patou, 1932) y de la blazer tipo esmoquin (Yves Saint Laurent, 1966). El dos piezas fucisa pertenece a la firma Bleis Madrid, una sastrería de moda que ha ganado más fama gracias al documental de Telecinco.

Otros dos modelos muy similares en concepto, el azul Klein y el de corazones, también fueron empleados a posteriori por la hija de “La más Grande” en un par de entrevistas televisadas.

Telecinco anuncia el futuro de Rocío Carrasco

Tal y como ya se había dejado caer en los diferentes platós de Telecinco, el documental de Rocío Carrasco no ha terminado y contará con una segunda parte. La hija de Rocío Jurado volverá a hablar en un formato de corte similar y titulado en esta ocasión 'En nombre de Rocío'. Durante la emisión de la entrega extra de 'Contar la verdad para seguir viva' con la protagonista en plató, Carlota Corredera anunció esta segunda parte, que ya cuenta con un adelanto con imágenes de Rocío en su regreso a Chipiona: "Pensaron que Chipiona les pertenecía, pensaron que su desprecio quedaría impune, pensaron mal", rezaban los títulos, que añadían: "Y creyeron que la más grande no se dio cuenta".

"Se creían que no iba a venir por las condiciones en las que estaba. No tengo que conquistar Chipiona, solo tengo que venir y lo he hecho", expresa Rocío en el adelanto, haciendo alusión directa a algunos de sus familiares, que serán el centro de estas nuevas entregas.

"¿Ha llegado el momento de explicar por qué no tienes relación con Amador, con tus hermanos Gloria y José Fernando, con Ortega Cano y con Rosa?", pregunta la redactora a Carrasco, a lo que ella responde con un rotundo "sí" a todo. El tráiler también avanza que el programa llegará en otoño de este año.