Los días siguen pasando y Mila Ximénez sigue inmersa en su complicada lucha contra el cáncer de pulmón que sufre y que le tiene completamente alejada del foco mediático. Con el apoyo incansable de su hija Alba Santana, la colaboradora de televisión está luchando noche y día contra esta enfermedad que le está haciendo pasar por le etapa más complicada de su vida.

Encargándose de las labores de la casa, esta vez vimos a Alba entrar en el domicilio cargada con varias bolsas en las que llevaba todo lo necesario para poder hacer la convivencia mucho más llevadera.Dejando de lado su vida familiar en Holanda, la hija de Mila no ha dudado en trasladarse hasta España para estar al lado de su madre en este duro bache ya qe la joven está siendo un pilar fundamental para la periodista en estos meses especilmente complicados.

Al igual que Alba, también los hermanos de Mila han demostrado que son una familia unida en los buenos momentos, pero sobre todo en los menos buenos donde el cariño y el apoyo familiar es lo más importante.Agotados por el cansancio que vienen arrastrando desde hace meses, en esta ocasión hemos podido ver a Encarna, la hermana de Mila, asomada a una de las ventanas del domicilio de la colaboradora. Visiblemente triste, la hermana de Mila demuestra con estas imágenes que van a estar al lado de ella pase lo que pase.Mucho más discretos y siempre en un segundo plano, los compañeros de 'Sálvame' también han sido un bálsamo para Mila que ha visto como amigos de la talla de Belén Esteban, Raúl Prieto, Belén Rodríguez o María Patiño también han estado a su lado en estos momentos.

El verano pasado, Mila Ximénez se sentó en el Deluxe para contar cómo estaba siendo su lucha contra la enfermedad. "Va a ser una lucha larga... La oncóloga me dijo vamos a hacer el tratamiento de radioterapia y quimioterapia, me pilló muy a tiempo" empezaba a contar Mila Ximénez y es que la peor de todas las declaraciones vino cuando confesó que: "Me dijo que era un tumor en el pulmón con metástasis, ahí me cagué. Está en los pulmones, en el hígado y más partes".

En aquellos momentos, la colaboradora ya se mostraba plenamente confiada en los médicos: "Me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar". Y es que Mila Ximénez ha explicado cómo es el cáncer que padece y en que nivel está. "Me dijeron si no lo tienes en la cabeza todo va bien y si no lo tienes en los huesos también. Lo van a dormir para evitar que ramifique más, una zona está más complicada, pero a esa zona la estamos quemando. Se ha cogido a tiempo, si logramos que se duerma todo irá bien", aseguró.