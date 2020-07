Marta López rompe su silencio acerca de su nueva pareja

Marta López ha ocupado todos los espacios en los medios de comunicación durante este confinamiento por estar metida de lleno en una trama que nos dejó sin habla. Recordemos que su pareja Alfonso Merlos hacía una videollamada con un programa y por detrás salía una mujer que resultaba ser su amante. La colaboradora de televisión se enteraba por la televisión de que su pareja no solo le era infiel con otra, sino que había empezado una relación con otra persona mientras que seguía con ella.



Ahora, después de que se hayan publicado unas imágenes con un chico, Marta López asegura que no es su nueva pareja: "No, se han equivocado en el nombre, no es Jorge ni es nada, todo está tranquilo y está bien". Sobre la identidad del joven, la colaboradora ha asegurado que: "Alguien que no es famoso, que no quiere salir y ya está, nada más".



Después de todo lo que ha pasado, Marta no tiene ganas de volver a enamorarse: "No hay nada de dónde sacar, ahora mismo tengo un montón de cosas en la cabeza, cuando haya uno bueno me lo decís". En cuanto a si es verdad que Alexia ha dejado Socialité, Marta ha sido muy clara: "No tengo ni idea de lo que hacen, lo que me dicen por aquí, pero me importa un pepino".