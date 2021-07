Continúa el baile de días de emisión de los programas de Telecinco para torpedear a Antena 3. Esta noche, la cadena emite por primera vez la final de 'Supervivientes' un viernes con tal de competir directamente con la de 'La Voz Kids' en la cadena rival, por lo que el 'Deluxe', que había pasado recientemente al viernes noche, se había quedado fuera de la programación.

Aunque cabía esperar que el programa de entrevistas regresara al sábado, su día habitual en los últimos años, la cadena vuelve a sorprender y lleva al 'Deluxe' al domingo por la noche, manteniendo así 'Volverte a ver' en la noche del sábado.

Esta estrategia responde a un nuevo intento de competir frontalmente con la apuesta más fuerte de Antena 3. La cadena tiene previsto emitir un nuevo episodio de la exitosa telenovela turca 'Mi hija' junto al estreno definitivo de 'Inocentes', que no tuvo ayer el respaldo del público en su avance.

Cabe recordar que estos cambios repentinos han provocado que Jorge Javier Vázquez se vaya a perder la gala final de 'Supervivientes' que se emite esta noche. El presentador ya tenía previsto actuar con su función, por lo que tendrá que ser Carlos Sobera el que por primera vez conduzca la final.

La audiencia pide "apagón" para Sálvame

Como cada tarde (verano incluido) Sálvame acude puntual a su cita en Telecinco con los espectadores. Uno de los programas más vistos de la televisión en nuestro país y que más ampollas levanta tanto entre los seguidores del mundo del corazón, como en aquellos que reniegan de este tipo de espacios analiza cada tarde la actualidad del mundo rosa a través de diferentes polémicas y situaciones que no dejan indiferente a ninguno de sus protagonistas.

No obstante, el espacio de esta tarde ha arrancado entre las protestas de una amplía mayoría de la audiencia por la persona que lo presenta. Carlota Corredera, una vez al frente de este programa televisivo era la encargada de conducir el magazine en un día complicado, dado que ayer tuvo lugar la primera final de Supervivientes, en la que Olga Moreno, mujer de Antoni David Flores, fue una de las máximas protagonistas. La presencia de Corredera en el plató ha molestado a los fans del espacio, que pedían un "apagón" televisivo para no ver el programa si ella estaba al frente. "Adiós, no pienso verlo con esa ahí". "Adiós ya he cerrado, solo ver a la Carlota". "Pues con la Corredera presentando, ve el programa hoy su abuela", han sido algunos de los comentarios que se han sucedido en la red social del pájaro.