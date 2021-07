Como cada tarde, el programa Sálvame de Telecinco llega al hogar de millones de espectadores en toda España. Las polémica en el mundo rosa están servida y el espacio de la sobremesa del mundo del corazón está dispuestos a tratar cada una de ellas, sobre todo las que se gestan en los diferentes programas y realetes de la cadena privada.

No obstante hay varios detalles que parece que han enfadado (y mucho) a la audiencia. El público parce estar cansado de contar con la presencia de Marta López en el plató, tal y cómo han manifestado a través de Twitter. "No lo veo dais voz a maltratadores mediáticos como matamoros y marta López... apagón". "Mientras que presente la que presenta y tengáis esos personajes en el plato. Yo no pierdo ni un minuto con vosotros". "Ha sido ver la frasca que tenéis hoy en plató que cambió de cadena. En serio..marta López y Kiko Matamoros a todas horas???es indigesto. "Otra vez Marta López ahí ????? Es que vive en T5 , está a todas horas Una pregunta : cuando se ocupa de sus tres hijos ? Porque siempre está fuera de casa2., han sido algunos de los comentarios que se han sucedido en la red social del pájaro azul.

La presentadora del espacio de hoy tampoco se ha quedado exenta de críticas. Por lo que parece, Paz Padilla tampoco es del grado del público. "Cuando pongáis el contenido del programa queremos saber que presentador está para así no perder el tiempo Paz Padilla es insoportable"

Carlota Corredera también es otra de las presentadoras que más críticas recibe.. La presencia de Corredera en el plató ha molestado a los fans del espacio, que pedían un "apagón" televisivo para no ver el programa si ella estaba al frente. "Adiós, no pienso verlo con esa ahí". "Adiós ya he cerrado, solo ver a la Carlota". "Pues con la Corredera presentando, ve el programa hoy su abuela", han sido algunos de los comentarios que se han sucedido en la red social del pájaro.

Muchas han sido las veces que hemos pensado cómo afrontaría Olga Moreno todos los problemas que hay en España a raíz del documental de Rocío Carrasco en el que deja en muy mal lugar a su marido y a ella misma, asegurando que no ha cuidado y educado a sus hijos cómo tanto ha expuesto públicamente.