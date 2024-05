El público estalla contra Pasapalabra por lo ocurrido con Moisés: "Lo mismo que le hicieron a Orestes"

El empate del programa anterior ha dado un respiro a los concursantes. Moisés y Óscarhan podido disfrutar del programa tranquilos, sin tener que enfrentarse a un nuevo aspirante en la Silla Azul.

Sin embargo, el alivio ha durado poco y Óscar y Moisés han tenido que enfrentarse a un nuevo Rosco. El riojano ha conseguido menos segundos que su rival, por lo que ha tenido que acelerar el paso en la primera vuelta, terminando con 18 aciertos.

Óscar, en cambio, ha preferido asegurarse de sus respuestas y, aunque ha tardado más, ha logrado ponerse a la altura de Moisés en los últimos segundos de El Rosco. Justo cuando parecía que iba a haber un empate, el riojano ha cometido un fallo que le ha empezado a poner nervioso. “Ahora sí que estoy muerto”, ha advertido, teniendo que acertar una más si quería librarse de la derrota. A Moisés no le ha quedado otra que jugársela, cometiendo dos errores más que le han dado la victoria a Óscar. “No tengo nivel para esto”, ha dicho, decepcionado.

El apoyo del público

Las palabras del riojano han hecho reaccionar a la audiencia, que ha querido mostrarle su apoyo a través de las redes sociales. "No te declares vencido pasa la página Moisés y vuelve al juego seguro". "Ánimo Moisés!". "Como no va a tener nivel,lleva más programas ganados que Oscar desde que están concursando juntos". "Moisés, ¿cuántas veces te has quedado a 1 de completar el rosco? y tantas otras con 23 aciertos, cosa q Óscar son las menos (y con roscos más complicados, los tuyos). Ánimo, q el bote tiene q ser tuyo!!", le han indicado varios espectadores.

Aunque también es cierto que algunos usuarios hablaban de teorías conspiranoicas, algo que no es la primera vez que ocurre en el porgrama que presenta Roberto Leal. "A Moisés le están haciendo lo mismo que le hicieron a Orestes... Le ponen los roscos más difíciles porque les cae más simpático el otro. A este otro se lo pondrán facilón el día que quieran para que se lo lleve, como hicieron con Rafa."

La buena racha de Óscar

El duelo entre Moisés y Óscar nos deja grandes enfrentamientos en El Rosco que, aunque la igualdad entre ellos sea máxima, tras revisar los números generales la balanza caería muy ligeramente del lado del riojano.

Es normal ver a cualquiera de los dos ganar El Rosco, o darse la mano tras un empate. Sin embargo, en los últimos días Óscar le ha cogido la medida a Moisés para estar invicto durante cinco programas seguidos.

Óscar arrancó esta racha ‘naranja’... ¡empezando en la Silla Azul! A pesar de jugarse el puesto en Pasapalabra, el madrileño supo resarcirse y plantarle cara a Moisés, metiéndole presión en un Rosco que sería el inicio de esta buena racha.

En el siguiente Rosco, el madrileño aprovechó el tempranero fallo del riojano. Obligado a jugársela, Moisés acabó su Rosco con varios errores mientras que Óscar dispuso de más tiempo para, con mucha calma, certificar su segunda victoria seguida. En un nuevo intento por conseguir el bote, Óscar se plantó con 23 aciertos, su techo en Pasapalabra, y pasándole toda la presión a Moisés. El riojano, en su intento por empatar con el madrileño, acabó cometiendo varios fallos, pasando en el siguiente programa por la Silla Azul.