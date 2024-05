Óscar más cerca del bote que nunca: la pista que ha dado el concursante y que le proclama ganador del programa.

Parece que la rivalidad entre Moisés y Óscar está llegando a su fin. El programa dejó hace días una publicación en X (antiguo Twitter) en que se anunciaba que dentro de poco se repartirían los casi 2 millones que hay de premio acumulado. Los seguidores del programa, rápidamente empezaron a hacer teorías de cual de los dos concursantes va a ser el ganador.

Si por algo ha llamado la atención esta rivalidad es por lo igualado que se ha mantenido en todo momento. Ambos han tenido sus oportunidades de llevarse el premio, con un estilo muy marcado y diferenciado. Óscar, más veterano, siempre apuesta por la reflexión y tiende a no precipitarse ante una palabra en la que tiene dudas. Al contrario, Moisés destaca por encadenar varios aciertos seguidos y ser más lanzado hacia las respuestas en las que no tiene certeza.

De esta forma, se presenta el final de un gran duelo, el segundo que cuenta con más programas después del que protagonizaron Orestes Barbero y Rafa Castaño, que después de 197 programas se resolvió con la victoria de Rafa, que se llevó 2.272.000 €. En esta ocasión, el premio de Óscar o Moisés no va a alcanzar dicha cifra, pero aun así supondrá un premio millonario, pocas veces visto con anterioridad en un concurso.

Óscar como favorito

Los últimos programas de Óscar han sido casi impolutos, con una actuación semanal impecable en la que no se ha apartado del atril Naranja. Moisés, superado por Óscar está viendo como la batalla moral la tiene ganado el madrileño. Precisamente, con el anuncio de Pasapalabra sobre el posible ganador del bote, son muchos los que se han lanzado a adivinar.

La buena racha de Óscar en estos últimos programas no es lo único que ha hecho posicionarlo como favorito. Algunos seguidores se han dado cuenta de que, a la publicación que ha realizado Pasapalabra solo ha contestado uno de los dos ganadores.

Óscar ha respondido a la publicación añadiendo más misterio al asunto, mientras que Moisés no ha realizado ningún tipo de declaración al respecto. Es por esto que muchos ya proclaman como ganador a Óscar en una de las rivalidades que ha marcado al concurso. Sin embargo, hasta que no llegue el programa no se va a poder saber quién de los dos se convierte en millonario.