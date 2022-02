Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 214.619 nuevos casos de COVID-19, 23.311 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son muy superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 79.704 positivos, lo que evidencia la gran tendencia al alza en la evolución de la pandemia. La cifra total de contagios en España se eleva ya a 5.932.626 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 1.206,21, frente a 911,31 del jueves, último día en el que se registraron datos. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 572.355 positivos.

Entre el 7 y el 27 de diciembre, las comunidades autónomas han realizado 2.230.127 pruebas diagnósticas, de las cuales 1.267.340 han sido PCR y 962.787 test de antígenos, con una tasa global por 100.000 habitantes de 4.742,31.

Mientras tanto, la tasa de positividad se sitúa en el 17,94 por ciento, frente al 14,65 por ciento del jueves. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que este dato se encuentre por debajo del 5 por ciento para considerar como 'controlada' la propagación del virus.

Ya son muchas las comunidades que ha tratado de frenar esta ola con restricciones a la hostelería y la obligatoriedad del uso del pasaporte covid para acceder a determinados recintos. No obstante, hay normas comunes que son vigentes en todo el territorio español, como el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público. Sin embargo, no todos cumplen las restricciones en la misma medida. Raquel Bollo ha sido pillada en el AVE sin la mascarilla. Como si con ella no fuera el tema, la tertuliana iba dormida en uno de los vagones sin tapar su boca ni su nariz.

"Iba en el AVE de las seis de la tarde Madrid- Sevilla. Veo que está justo en el asiento de atrás mío y que iba sin mascarilla. Todo el trayecto, como si con ella no fuera el tema con la que esta cayendo. Soy enfermera y trabajo en una planta con covid. Me parece increíble que haya gente que no sepa respetar a los demás", cuenta un testigo. "Pasó una azafata y se lo dijo. Pusieron el mensaje por megafonía, se la debió de poner, pero cuando volví la tenía bajada en la barbilla. Yo he tenido todo el cuidado del mundo para estar con mi familia, no me vengo sin mi PCR y ahora voy en un tren en el que ella va cómo le da la gana, porque quiere, pues hija, no me parece bien la verdad", asegura en Sálvame.