Impresionante. Esta es sin duda la palabra qué mejor define la última imagen que ha compartido Eva González en sus redes sociales, presumiendo de unas más que merecidas vacaciones en un lugar paradisíaco - que no ha desvelado - en el que no faltan ni palmeras ni aguas cristalinas y en el que no sabemos si estará acompañada por Cayetano Rivera, que en pocos días comienza la temporada taurina tras recuperarse totalmente de la rotura de clavícula que sufrió el pasado mes de enero.

Un 'break' más que necesario para la presentadora, que compagina las diferentes ediciones de 'La Voz' - han sido meses de intensas grabaciones - con diferentes proyectos relacionados con el mundo de la moda, como el Salón Internacional de Moda Flamenca celebrado recientemente en Sevilla, SIMOF, 'culpable' de que Eva se subiese a una pasarela dos años después. View this post on Instagram A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) Unas vacaciones de ensueño que nos han dado muchísima envidia y no solo por estar "de repente en verano" - como la propia sevillana ha escrito en su Instagram - sino por el espectacular tipazo de Eva, que nos ha dejado literalmente sin palabras. Y es que la modelo, de 41 años, ha demostrado que 'quien tuvo retuvo' con un impresionante posado en bikini en el que se aprecian hasta sus abdominales. ¡De otro planeta! Pero dejando a un lado el cuerpo de la modelo - que, como el buen vino, mejora con los años y está muchísimo más guapa que cuando se hizo con el título de Miss España en el año 2003 - si algo ha llamado la atención de la imagen es la sonrisa de Eva, apoyada en una palmera con una cerveza en la mano, y con una felicidad contagiosa que refleja lo especiales que están siendo estas vacaciones para ella.