Rocío Flores está en boca de todos... parece ser que sus palabras este viernes en 'El programa de Ana Rosa' no han gustado ni a los espectadores del programa -tal y como lo han transmitido a través de las redes sociales- ni a los compañeros de profesión, que ayer criticaron su actitud desde el plató de 'Sálvame Diario'.

La hija de Antonio David Flores se sentaba en su programa para hablar de su supuesta ruptura con Manuel Bedmar, de la que solamente dijo que no iba a hablar, de su ausencia en el cumpleaños de Gloria Camila, que explicó que fue por un viaje que hizo con Olga a Marruecos, y de la relación de su padre con marta Riesco, de la que no quiso hacer ninguna declaración.

La gran mayoría de críticas han sido originadas por no hacer ningún comentario y sentarse en un plató de televisión para no opinar sobre los temas que afectan su vida... Lydia Lozano o Carmen Borrego, eran dos de las colaboradoras que más duras fueron el viernes por la tarde en 'Sálvame'.

Olga Moreno pasó la tarde con Rocío, pero se fue a Málaga de vuelta... eso sí, quiso demostrar su amor por ella dejándola su abrigo, que más tarde Rocío lucía para nuestras cámaras después de una cena súper interesante con su representante y su amigo, Jorge Pérez.

Le preguntábamos a Rocío, a su salida del restaurante, por las declaraciones de Carmen Borrego en las que afirmaba que hacía lo que le decía su padre y así le iba, y la joven reacciona de una manera sorprendente: "JAJAJA, yo sí, que buenas noches" le decía y además, también aprovechaba para contestarle a Lydia Lozano: "Yo no soy una persona altiva, no tengo nada más que decir, no tengo que dar más explicaciones tampoco".