Días después de que Carmen Borrego desvelase en 'Sálvame' que Marta Riesco va contando por los pasillos de Mediaset que se va a casar con Antonio David Flores y a tener hijos con él - cuando todos dábamos por hecho que habían roto - la reportera de 'El programa de Ana Rosa' ha salido al paso de estas informaciones y ha dejado claro que por el momento no se plantea dar esos pasos. Eso sí, de su relación con el ex de Rocío Carrasco, ni palabra.

Sin embargo, Marta sí ha querido dejar claro que tomará medidas legales contra todos aquellos que digan falsedades sobre su vida privada y ha pedido respeto por su trabajo después de que se haya publicado en diferentes medios de comunicación que desde 'AR' la han "castigado" sin salir en pantalla por el enfrentamiento que protagonizó con Anabel Pantoja en 'Sálvame' mientras estaba cubriendo en Vitoria 'el caso Urdangarín'.

- CHANCE: Buenas Marta ¿Qué tal?

- MARTA: No voy a decir nada.

- CH: Ha llamado mucho la atención que has contado tu cambio de estética de nariz, que te veías en televisión y no te gustaba mucho*

- MARTA: Sí, las cosas que tenía que decir las he contado en Instagram porque no hay nada de lo que avergonzarse.

- CH: ¿Vas a seguir haciéndote retoques y contándolo abiertamente en las redes?

- MARTA: La verdad es que no voy a comentar nada. Perdóname.

- CH: Se está hablando de que has confesado a tus compañeros que te vas a casar con Antonio David ¿es cierto?

- MARTA: Si me caso te invito, pero no voy a comentar nada.

- CH: También se ha dicho que te gustaría ampliar la familia y ser madre con él*

- MARTA: No voy a decir nada. Me voy a mantener en esta línea.

- CH: ¿Estás feliz?

- MARTA: Estoy muy bien. Estoy contenta sí.

- CH: ¿Estás enamorada?

- MARTA: Estoy contenta. No voy a decir nada de eso.

- CH: El día de mañana te gustaría ser madre*

- MARTA: La verdad que todavía no me lo he planteado.

- CH: ¿Y pasar por el altar?

- MARTA: No me he plantado esas cosas todavía.

- CH: También han dicho que Antonio David estaría molesto contigo porque no le gustan algunas cosas que se han dicho de ti en televisión*

- MARTA: No te voy a decir nada.

- CH: Te consideras buena compañera

- MARTA: Por supuestísimo.

- CH: Terelu ha dicho que no te considera buena compañera*

- MARTA: Bueno, no voy a comentar nada sobre ella y sobre la gente que está hablando de mí. Simplemente lo que la gente esté diciendo y sean informaciones mías que sean falsas, lo tendrán que demostrar.

- CH: ¿Cómo fue el encuentro con Rocío Carrasco?

- MARTA: No voy a comentar nada. Cómo me tengas que acompañar hasta el coche que no me acuerdo donde lo tengo* De verdad es que no voy a comentar nada. Chicos en serio.

- CH: ¿Cómo aceptaste que fuese a tu programa? No te importó que fuese*

- MARTA: Estaría bueno, claro que no.

- CH: ¿Te cruzaste con ella en los pasillos?

- MARTA: Pues no porque estaba en la redacción.

- CH: ¿La entrevistarías si te diese la oportunidad?

- MARTA: No voy a decir nada. Te entiendo que me sigas haciendo preguntas, que siga coleando el tema, pero es que no voy a decir nada, lo he dicho desde el primer día.

- CH: Rocío Flores ha tocado fondo, no quiere hablar contigo ¿vas a respetar su tiempo?

- MARTA: No voy a decir nada sobre ningún tema.

- CH: ¿Le guardas cariño y admiración?

- MARTA: No voy a decir nada, de nada de nada.

- CH: ¿Estás feliz?

- MARTA: Sí estoy feliz, estoy contenta y respeto tu trabajo y el de todos los demás y ya está. Espero que se respete el mío.

- CH: ¿Ha sido admitida a trámite la demanda de Anabel?

- MARTA: Ya os enteraréis. Es que no voy a decir nada sobre eso, supongo que cuando haya cosas os enterareis.

- CH: Ha sido judicializado*

- MARTA: Sí, eso sí que te lo puedo decir cien por cien. Hay cosas que hay que defender en la justicia por supuesto.

- CH: Ahora lo está pasando mal con la enfermedad del padre ¿le deseas una pronta mejoría?

- MARTA: No voy a decir nada, pero que todo el mundo esté bien es lo importante. Yo no deseo mal a nadie.