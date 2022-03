La normalidad vuelve poco a poco a la vida de Camilo Blanes. Tras recibir el alta hospitalaria el pasado 26 de enero después de 50 días ingresado a causa de una grave neumonía provocada por una fatal caída en bicicleta por la que permaneció inmóvil varias horas a la intemperie, el hijo de Camilo Sesto se recupera a pasos agigantados y, centrado en su salud, ha hecho importantes cambios en su vida.

En primer lugar, comenzar a cuidar su alimentación y dar largos paseos para volver a coger el tono muscular que perdió tras casi dos meses postrado en una cama, ya que la bajada de peso es más que evidente. En segundo lugar, realizar importantes cambios en sus finanzas que, como desvela la web 'Vanitatis', han quedado bajo el control de su madre, Lourdes Ornelas.

La mexicana aparece desde el pasado 11 de febrero como administradora única de Torrepeñote - sociedad limitada que creó Camilo Sesto en 1990 para albegar "actividades de grabación de sonido y edición musical" - cuya titularidad ostentaba Camilín desde el fallecimiento de su padre pero cuyas riendas coge ahora su madre, aunque ninguno se ha pronunciado sobre este importante cambio de rumbo para el artista.

Por último, Camilo parece haber retomado su relación con su exnovia María, uno de sus grandes apoyos durante su ingreso hospitalario y que se ha turnado con Lourdes Ornelas para no dejar solo al joven en ningún momento. Así, hemos visto a la ¿expareja? compartiendo confidencias en una terraza cercana a su domicilio y, aunque no han intercambiado gestos de cariño que apunten a una reconciliación, es innegable la química que hay entre ellos, ya que muy sonrientes no dejaron de charlar en ningún momento.

