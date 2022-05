José Antonio Avilés es uno de los colaboradores más controvertidos de "Viva la vida". Por eso, la dirección del programa no ha dudado en mandarlo como enviado especial a la boda del hijo de Carmen Borrego. Si bien, el tertuliano ha asegurado temer por su integridad física en plena conexión con el plató.

La dirección del programa ha puesto a José Antonio Avilés en lo alto de un andamio en el perímetro del recinto donde se celebra la boda del clan Campos. Pese a que está perfectamente sujeto con unos arneses, José Antonio Avilés ha asegurado temer por su integridad física.

"Escuchadme compañeros, esto se está poniendo un poco serio ya. Está llegando más seguridad. Como hagan un bloqueo, me tiran de aquí a abajo", ha advertido Avilés, visiblemente nervioso.

Ante esta situación, sus compañeros de plató, especialmente la presentadora, Emma García, han tratado de tranquilizarte: "A ti nadie te puede mover de ahí".

El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

El programa ha estado conducido en esta última etapa por Emma García, después de sustituir a Toñi Moreno. Sin embargo la presentadora dejará de conducir el espacio durante las vacaciones de verano. Y la pregunta que todos se hacen es , ¿quién va a ser su sustituta? Pues precisamente la presentadora original del espacio, Toñi Moreno, que repite nuevamente al frente del espacio durante el periodo estival. Lo más probable es que Moreno sustituya a García a finales del mes de julio, igual que ocurrió el pasado año.

Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.