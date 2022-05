la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

El programa ha estado conducido en esta última etapa por Emma García, después de sustituir a Toñi Moreno. Sin embargo la presentadora dejará de conducir el espacio durante las vacaciones de verano. Y la pregunta que todos se hacen es , ¿quién va a ser su sustituta? Pues precisamente la presentadora original del espacio, Toñi Moreno, que repite nuevamente al frente del espacio durante el periodo estival. Lo más probable es que Moreno sustituya a García a finales del mes de julio, igual que ocurrió el pasado año.

Este espacio siempre es sinónimo de polémica, ya sea por sus informaciones o por los colaboradores que están en plató

No obstante, la última la ha protagonizado la propia presentadora con Sergio Pérez, reportero de Europa Press, que trabaja como colaborador. Pérez estaba explicando una información cuando, mirando a Emma García ha pedido que no se riera. La presentadora ha tenido que explicar que era culpa del director del espacio, que le estaba hablando por el pinganillo y que no se reía de él. Una explicación que parece que no le ha valido a la audiencia. "Como sabe salir de todas.. se estaba riendo claramente". "Se están riendo de él…", han señalado.

Un programa de cinco horas en directo no es fácil. Y Emma García lo sabe de verdad. Viva la Vida lleva ya años siendo el referente de la televisión el fin de semana. Ha sido un programa que poco a poco ha ido ganando tanto espacio como protagonismo. No en vano el formato de las tardes ha conseguido juntar una importante nomina de colaboradores que han generado polémicas y han permitido que se hable de ellos.

Una de las últimas noticias que ha generado el programa y de la que luego se ha hablado durante toda la semana en los diferentes programas de Telecinco ha sido la crisis matrimonial de Ana María Aldón. La todavía mujer de Ortega Cano se sienta desde hace meses en el plató de este programa y comparte muchas de sus frustraciones y vivencias diarias. Pero no es la única. También Raquel Bollo, otrora colaboradora de Sálvame, ha fichado por Viva la Vida. Y ahí es donde ha estallado un misil y se han declarado guerra abierta entre los dos programas que ya se sabe que pertenecen a productoras más o menos rivales y que no se llevan del todo bien.

Hoy mismo sábado Emma García hacía gestos en el plató tras hablar del tema de la entrevista de Carmen Borrego en Lecturas. Trataba de frenar a los colaboradores y la cámara la pilló en directo. "Me han pillado subiendo las manos pero no estoy haciendo nada raro, solo pido que se callen para cambiar de tema", confesó.