Cisma entre la audiencia de "Pasapalabra". Una de las últimas decisiones del concurso de Antena 3 no ha gustado a la audiencia, que denuncia que desde la dirección del programa quieren echar y perjudicar a uno de los aspirantes al rosco. La polémica está servida.

Todo vino con uno de los últimos movimientos de la dirección del programa. Sin lugar a duda, uno de los más inteligentes de los últimos tiempos, que no fue otro que sentar en el sillón de los concursantes a Rafa Castaño. El aspirante al bote ya había protagonizado intensos duelos con Orestes, que ahora desde Antena 3 quieren repetir. Sin duda, un gran cebo para la audiencia.

Aunque desde un punto de visa empresarial parece una jugada perfecta, parte de la audiencia ha visto cierto oscurantismo en el movimiento. Tanto, que han acusado a la dirección del programa de tratar de echar a Orestes Barbero, uno de los concursantes más carismáticos de los últimos tiempos en el programa del Rosco, que supera holgadamente los 100 programas frente a Roberto Leal.

Desde luego, no son pocos los que opinan todo lo contrario y han felicitado a "Pasapalabra" por la ocurrencia y a Rafa por haber vuelto a los ruedos. De hecho, el muro de Twitter del concursante está lleno de alabanzas y mensajes de ánimo.

Q se pretende ahora. Sacar a Oreste del concursl — Minnies (@Minniesdaysnn) 2 de junio de 2022

La estrategia de "Pasapalabra" para "robar" audiencia a sus competidores

"Pasapalabra" es, sin lugar a dudas, uno de los programas más destacados de la televisión en España. Así lo demuestran día a día las estadísticas de audiencia. Lo que pocos saben es que Antena 3 ha tejido una estrategia en torno al programa para robar la audiencia a otras cadenas. Esta táctica ha sido revelada ahora por un exdirectivo de la cadena.

En este asunto entran en juego dos programas: "Pasapalabra" y el "Telediario". "Si te das cuenta, en estos momentos el noticiario de Antena 3 de la noche no entra a las 21.00, lo hace a las 21.02 21.03", comienza explicando Rafael Vega, exdirector general de Marketing de Banesto, que primero ocupó cargos directivos en el grupo de Antena 3, en una entrevista del podcast "News to you".

Esto tiene una explicación, tal y como reveló el propio Vega. "Así, la gente que está acabando de ver 'Pasapalabra' si quiere cambiar al Telediario da la 1, lo pilla ya empezado. Esos minutos hacen que el arrastre sea masificado", revela.