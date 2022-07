El 19 de julio Kiko Hernández lanzaba la bomba en Sálvame: la familia confirmaba que están separados. La familia del torero ha informado de que, además, el estado de salud de Ortega Cano no es bueno, como se ha dejado ver en cámara estos días: "Estamos muy preocupados por su estado de salud". Ha declarado la familia. Esto choca con las declaraciones que dio él mismo el otro día ante la prensa, cuando desmintió los rumores sobre su relación. A la pregunta de cómo estaba él, respondió que muy bien.

Ana María Aldón, después de un tiempo alejada de las cámaras, ha vuelto al plató de "Viva la Vida" para hablar de cómo se encontraba actualmente. Su aparición en el programa "Déjate Querer" había sido un aliciente para confirmar que su estado emocional en aquel momento no era del todo favorable y que su marido le había faltado al respeto. Pero su situación, tal y como ella ha querido recalcar, no es por culpa de Ortega Cano: "Lo que quiero es reconducir mi cabeza, sanarme y después que venga lo que tenga que venir", decía a Emma García durante su recepción en el plató.

Sin embargo, en el momento de hablar de su relación, no fue del todo concreta, aunque desmintió todas las informaciones esparcidas estos días: "Eso no dejan de ser especulaciones y opiniones de terceras personas". Aldón confirmó que sigue viviendo con Ortega Cano, pero que no era lo que más le importaba. "Estamos, te lo confirmo. Ahora mismo mi prioridad soy yo". Los colaboradores y la presentadora quisieron saber si en un principio había indicios de divorcio, pero todo parecía apuntar a que no: "La realidad es nuestra y hasta ahí voy a leer". La mujer de Ortega Cano sentenciaba la conversación diciendo que "no quiere hablar de él": "Si algún día tenemos que dar la información la daremos nosotros"

Ana María Aldón tiene claro que su objetivo principal este verano es "recuperarse" de sus problemas de salud. Tras hacer su última aparición televisiva, la colaboradora se despide de los medios hasta que se encuentre mejor.